Reynmen evlilik sinyalini verdi. "Büyüsü bozulmasın"

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile olan ilişkisi hakkında konuştu. Parmağındaki yüzük dikkat çeken Reynmen evliliğe de yeşil ışık yaktı.

Reynmen evlilik sinyalini verdi. "Büyüsü bozulmasın"

'Reynmen' lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nin dördüncü gecesinde sahne aldı.

Uzun zamandır Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşayan 28 yaşındaki şarkıcı ve sosyal medya fenomeni, çok güzel giden ilişkisi hakkında konuştu ama sır vermedi.

64f6f083e4bfdd11ece203c1.jpg

"ADIMI YANLIŞ YAZMIŞSINIZ"

Sevenlerine unutulmaz bir konser yaşatan ünlü şarkıcı, kendisi için açılan pankart ve dövizlerden birinde isminin yanlış yazıldığını fark edince müdahale etti.
Reynmen, "Adımı yanlış yazmışsınız. Pankartı elden ele bana gönderin, düzeltip, imzalayıp geri göndereceğim." dedi.

Genç şarkıcı, teknik ekip tarafından kendisine ulaştırılan dövizdeki adını düzeltip imzaladıktan sonra hayranına geri verdi.

64f6f037e4bfdd11ece203bb.jpg

Reynmen, performansını alkışlar eşliğinde noktaladıktan sonra kulisinde basın mensuplarınının sorularını yanıtladı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Ünlü şarkıcı, Serdar Ortaç'ın 'Gitme' şarkısına sahnede iki kez okuduğunu hatırlatan muhabirlere, "Çok ama çok istediğim ve sevdiğim bir parça ve albümde okumak da bana nasip oldu. Bu yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

64f6f07be4bfdd11ece203bf.jpg

Parmağındaki yüzüğü fark ederek "Mutlu giden bir ilişkiniz var. Parmağınızdaki de bir nişan yüzüğü gibi duruyor. Ufukta evlilik görünüyor mu?" sorusunu yönelten gazetecilere şarkıcı, "Bazı sorular cevapsız kalabilir, büyüsü bozulmasın." yanıtını verdi.

"ROMANTİKMİŞİM"

"Romantik biri misiniz?" sorusu da yöneltilen ünlü isim, "Romantikmişim. Bir şeyler yaşanmadan insan kendini tanıyamıyor. Ben romantik bir insanmışım. Bu yönümü yeni yeni keşfettim." şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor
Reynmen Defne Samyeli'ne konuştu. "Aile kurmak istiyorum"
Şarkıcı Reynmen ve Cansu Kurtaran'dan romantik aşk pozu
Tarkan ve Reynmen hakkında flaş iddia ortaya atıldı
Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
Rüyada reçel görmek ne anlama geliyor? Rüyada reçel görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada reçel görmek ne anlama geliyor? Rüyada reçel görmek ne demek?
Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden 2,8 milyar dolar ihracat Ekonomi
Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden 2,8 milyar dolar ihracat
İnternetten video izledi iş kadını oldu Güncel
İnternetten video izledi iş kadını oldu
Can pazarının yaşandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı Güncel
Can pazarının yaşandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması Güncel
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması
Hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı Güncel
Hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı
Şanlıurfa'da 20 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Şanlıurfa'da 20 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi