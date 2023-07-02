Reynmen'den evlilik sorusuna yanıt

'Reynmen' lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Reynmen, Emire Cansu Kurtaran ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla duyurmuştu.

Reynmen, önceki gün KKTC'de bir mekanda sahne aldı. Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı "Herkese iyi bayramlar diliyorum. Keyifli geçiyor benim için de bayram. Onun dışında yakın zamanda 'Cehennem' adında bir parçam geliyor, çok heyecanlıyım" dedi.

'AŞIĞIM'

Bir süredir Emire Cansu Kurtaran ile birliktelik yaşayan şarkıcı, muhabirlerin ilişkisi ile ilgili soruları karşısında ise "Her şey harika gidiyor. Aşığım. Evlilik neden olmasın?" diyerek, samimi itirafta bulundu.