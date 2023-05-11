Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile dolu dizgin aşk yaşıyor.
Mutlu birliktelikleri devam eden ikili aşka geldi ve dudak dudağa poz verdi. Bu anları ise sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştılar.
Reynmen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşadığı haberleri geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü
Reynmen, Emire Cansu Kurtaran ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla ilan etmişti.
Aşkları dolu dizgin devam eden ikili sosyal medyadan yeni karelerini paylaştılar.
Emire Cansu Kurtaran sevgilisi ile dudak dudağa pozlarını beyaz kalp emojisi ile yayınladı.
Emire Cansu Kurtaran'ın bu paylaşımına ise Reynmen 'Kelimeler kifayetsiz' yorumunu yaparak kalp emojisi koydu.
Ünlü çiftin bu paylaşıma beğeni yağdı.
Kurtaran sosyal medyada cesur pozlarıyla öne çıkmaya devam ediyor.
İşte onlardan bazıları...