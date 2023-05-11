Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

1/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 1

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile dolu dizgin aşk yaşıyor.

2/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 2

Mutlu birliktelikleri devam eden ikili aşka geldi ve dudak dudağa poz verdi. Bu anları ise sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştılar.

3/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 3

Reynmen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşadığı haberleri geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü

4/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 4

Reynmen, Emire Cansu Kurtaran ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla ilan etmişti.

5/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 5

Aşkları dolu dizgin devam eden ikili sosyal medyadan yeni karelerini paylaştılar.

6/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 6

Emire Cansu Kurtaran sevgilisi ile dudak dudağa pozlarını beyaz kalp emojisi ile yayınladı.

7/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 7

Emire Cansu Kurtaran'ın bu paylaşımına ise Reynmen 'Kelimeler kifayetsiz' yorumunu yaparak kalp emojisi koydu.

8/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 8

Ünlü çiftin bu paylaşıma beğeni yağdı.

9/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 9

Kurtaran sosyal medyada cesur pozlarıyla öne çıkmaya devam ediyor.

10/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 10

İşte onlardan bazıları...

11/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 11
12/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 12
13/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 13
14/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 14
15/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 15
16/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 16
17/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 17
18/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 18
19/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 19
20/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 20
21/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 21
22/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 22
23/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 23
24/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 24
25/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 25
26/26
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor 26
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel'i anlattı. Bilinmeyen özelliğini ilk kez açıkladı
Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel'i anlattı. Bilinmeyen özelliğini ilk kez açıkladı
Yetişkin film yıldızı çekimlerin perde arkasını anlattı
Yetişkin film yıldızı çekimlerin perde arkasını anlattı
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı
Yarı çıplak pozuyla nefesleri kesti. Takipçileri ‘yok artık’ dedi
Yarı çıplak pozuyla nefesleri kesti. Takipçileri ‘yok artık’ dedi
Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı ablası Şıvga Gerez: Namusumla sınandım
Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı ablası Şıvga Gerez: Namusumla sınandım
Şeyma Subaşı'nın nikahına kızı Melisa'nın kombini nikaha damga vurdu! Herkes nikahı unutup eleştirdi
Şeyma Subaşı'nın nikahına kızı Melisa'nın kombini nikaha damga vurdu! Herkes nikahı unutup eleştirdi