Rıdvan Dilmen '3. haftadan belliydi diyerek' şampiyonluk tahminini açıkladı

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan aldığını söyledi.

Dilmen, "Fenerbahçe yine zorlu bir döneme girdi. İstanbul'da seyirci desteğiyle, Hatay'ın kaybı sonrası Karagümrük karşısında her puanın değerli olduğunu düşünerek sahaya çıktı. Szymanski ve Cengiz'in yokluğunda, Alex'ten bu yana süregelen '10 numara' sorunu yaşandı. Üç libero ile oynamak zorlayıcıydı" dedi.

Set oyunu

Fenerbahçe'nin ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasını değerlendiren Dilmen, "Fenerbahçe, Karagümrük'ün istediği kadro ile sahaya çıktı. Karagümrük, maçı son dakikalara kadar 0-0 götürüp, sonlarda gol bulmayı hedefledi. İlk yarı boyunca her iki takım da set oyunu oynadı. Yenilen gol, Fenerbahçe için hayırlı oldu ve ikinci yarıda değişikliklere yol açtı" diye konuştu.

Ferdi ve Osayi

İkinci yarıda Fenerbahçe'nin yaptığı değişiklikleri onaylayan Dilmen, "Yenilen gol, Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Krunic yerine Zajc'ı alabilirdi İsmail Kartal. Fenerbahçe, ikinci yarıda oyunu domine etmeye başladı. Ferdi ve Osayi, hücuma katkı sağlamaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

Milli takım etkisi

Milli aranın ardından Süper Kupa'nın oynanmamasının uzun bir ara yarattığını ve her iki takımı da olumsuz etkilediğini belirten Dilmen, "27 günlük ara, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı etkiledi. Formunuzu oynayarak korursunuz, bu planlama kötüydü. Hava aniden ısındı ve tempo düştü" diye konuştu.

Yanlış işler

TFF'nin planlamasını eleştiren Dilmen, "Planlamalar günlük yapılıyor, yanlış. Antrenörlerle görüşülmesi ve 'Bu kadar ara veremeyiz' denilmesi gerek. Oyunculara izin veriliyor ve bir haftada form düşüyor. Bu planlama sıkıntıları devam ediyor. İsmail Kartal 3 günde bir maç istiyor ama bu ilk kez oluyor" dedi.

Şampiyonluk maçı

Süper Lig'in şampiyonunu belirleyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine dikkat çeken Dilmen, "Ligin özeti ilk haftalarda belli oldu. Şampiyonluk RAMS Park'ta kararlaşacak. Her iki takım da RAMS Park'a kadar galip gelir. RAMS Park'ta puan olarak önde olan takım şampiyon olur. Bu yüzden Fenerbahçe'nin bugünkü galibiyeti çok değerli" şeklinde konuştu.