Rıdvan Dilmen ölümden dönmüş

Eski LİG TV spikeri Melih Şendil geçtiğimiz günlerde Radyospor’da yayınlanan Radyo Gol programına katıldı.

Burada Diyarbakır’da yaşadığı ilginç bir anıyı anlatan Melih Şendil, Rıdvan Dilmen ve Musa Çözen ile ölümden nasıl döndüklerini anlattı.

İşte Melih Şendil’in açıklamaları:

“Diyarbakır’a indik bir tane pankart Musa Çözen, Melih Şendil, Rıdvan Dilmen. Diyarbakır’a yeni bir tane başkan gelmiş. Geldi de tanımıyorum. Birsisi ‘Melih abi başkanım sizi yemeğe bekliyor’ dedi. Şimdi davete icabet etmek lazım gittik. Başkan da Diyarbakır’ın en köklü ailelerinden bir aşiretin lideriymiş. Bizim Musa abi de bir alkol sorunu vardı şuan bıraktı Allah’a şükür. Musa abi hızlı gitti. Başkan geldi sohbet Musa Bey, Sayın başkanım, Rıdvan Bey Melih Bey şeklinde giderken 1 saat sonra beyler gitti. Başkanım sevgili yönetmenim Rıdvanım oralara döndükten sonra başkan şey dedi ‘Musa bey Melih bey ben bu zamana kadar Diyarbakırspor’a şu kadar para harcadım.’ Musa abi ‘başkan senin ben ta beynini…’ dedi. Kurtlar Vadisi gibi eller bir anda bele gitti. Adam haklı adam orada kral. Rıdvan ben Musa 3 LİG TV çalışanı, Rıdvan hocam bana iyi akşamlar dedi gitti. Musa abiyi tuttum hadi gidelim dedim. Çıktık gittik. Sonra çıktım yukarı başkanım Musa abi Trabzon’da ağır mahkeme reisine de küfreden Manisa’da emniyet müdür yardımcısına da küfreden biri sevgisini küfürle gösteren biri. Başkan da sağ olsun affetti bağışladı bizi”