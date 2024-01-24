Araplar Süper Kupa parasını istedi. Galatasaray geri vermedi. Feridun Niğdelioğlu açıkladı

TFF'nin tüm ısrarlara rağmen Riyad'da oynatmak istediği Süper Kupa finalinin fiyaskoyla sonuçlanmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.