Araplar Süper Kupa parasını istedi. Galatasaray geri vermedi. Feridun Niğdelioğlu açıkladı

Fatih Saboviç
Araplar Süper Kupa parasını istedi. Galatasaray geri vermedi. Feridun Niğdelioğlu açıkladı
TFF'nin tüm ısrarlara rağmen Riyad'da oynatmak istediği Süper Kupa finalinin fiyaskoyla sonuçlanmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkmayarak Arabistan'dan geri dönmesinin ardından patlak vere Süper Kupa krizi yeni boyu kazandı.

Suudi Arabistan organizasyon komitesi Süper Kupa için kulüplere verilmesi amacıyla TFF'ye verdiği peşinatı geri istedi.

Organizasyon yetkililerinin Türkiye Futbol Federasyonu'na ihtar çekerek peşinatların kulüplerden tahsil edilmesi konusunda gerinin yapılmasını istediği öğrenildi.

Gazeteci Feridun Niğdelioğlu Fenerbahçe'nin peşinatı ödediğini ancak Galatasaray'ın bu tutarı iade etmediğini açıkladı.

İŞTE NİĞDELİOĞLU'NUN O SÖZLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu’na Arabistan’dan ihtar gelmiş.

Parayı verin diye.

Suudi Arabistan’da Riyad’da oynanması gereken Süper Kupa için verilen peşinat var ya…

Galatasaray’a da ihtarname gitmiş.

Eee niye ödenmiyor.

Alacağın yok vereceğin yok.

Ben biliyorum.

Federasyonun da ihtarnameyi aldığını ve çektiğini.

38 senedir bu mesleği yapan bir gazeteci olarak soruyorum.

Ödediniz mi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ödeyeceğini söylemişti.

Ve ödemiş.

Çünkü başka alacaklar vardı.

Oradan düşürmüşler.

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