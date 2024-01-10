Lucescu'nun Beşiktaş'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı

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Lucescu'nun Beşiktaş'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı
Fernando Santos'tan önce Beşiktaş’ın gündeminde olan teknik direktör adaylarından Mircea Lucescu, Siyah -Beyazlıların kendisine yaptığı teklif hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

Lucescu, Beşiktaş’la yaptığı görüşmenin ‘‘5 saat sürdüğünü, tekliflerinin 6 ay süreyle Beşiktaş’ın başında olması olduğunu, kendi tecrübelerinden yola çıkarak bazı önerilerde bulunduğunu ancak kabul etmediğini’’ ifade etti.

Mircea Lucescu, Fernando Santos öncesinde Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasındaydı.

Lucescu, Romanya’da Sportif Direktör Samet Aybaba ile gerçekleştirdiği toplantının ayrıntılarını açıkladı.

Lucescu görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

5 saat boyunca konuştuk. Takımda nelerin yanlış gittiğini anlattım. Kendi deneyimlerimden hareketle bazı tavsiyelerde bulundum.

Düşüncelerimi açıkça ifade ettim. Sezon ortasında takım değiştirmek doğru değil.

Lucescu ayrıca, ‘‘Eğer gelecek yıl lige girmem gerekseydi, bunu yapardım. Teklifleri, 6 ay Beşiktaş’ı çalıştırmam, sonra da anlaşırsak devam etmem şeklindeydi.

Yaşadıklarım Beşiktaş’ın teklifini geri çevirmeme neden oldu ki bu benim yaş grubumdaki birçok hocanın kabul edeceği bir teklifti.

Lyon’a da hayır dedim. Sezonun ortasında bir takımın sorumluluğunu kim üstlenir?’’ ifadelerini de kullandı.

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