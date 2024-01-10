Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı canlı yayında açık açık tehdit ettiler

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı canlı yayında açık açık tehdit ettiler
Böyle skandal görülmedi! Haluk Yürekli, Gökhan Dinç'le birlikte yaptığı canlı yayında Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a tehdit dolu sözlerle saldırdı.

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü teknik adamı Fernando Santos'un imza töreninde başlayan gerginlik skandala dönüştü.

Hasan Arat'ın spor muhabiri Gökhan Dinç'e verdiği yanıt sonrası toplantıyı terk eden Dinç'in yayın yaptığı dijital kanalda Beşiktaş Başkanı tehdit edildi.

Gökhan Dinç ile birlikte yayına çıkan Haluk Yürekli "Herkes çok dikkatli olsun. Biz bir şeyi kafaya takarsak neler olduğunu geçmişte gösterdik" diyerek Hasan Arat ve Beşiktaşlı yöneticilere tehditler savurdu.

İSTE SKANDAL YAYINDA HALUK YÜREKLİ'NİN SÖZLERİ:

Şunu söyleyeyim Spor Gecesi programı bundan sonra Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yöneticileri ve futbolla ilgili her şeyini tutmaya başlamıştır.

Bunu ister tehdit olarak algılayın, ister aleni olarak değerlendirin.

Hasan Arat ismine zerre saygım yoktur.

Beşiktaş kulübünde bu işleri yapan herkes çok dikkatli olsun, arkasında parmak izi bırakmasın.

Bu kadar net söylüyorum.

Biz bir şeyi kafaya takarsak neler olduğunu geçmişte gösterdik, bundan sonra kimse rahat huzur içinde at koşturamaz.

Ne Ümraniye’de Akaretler’de koşturabilir.

TOPLANTIDA GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile gazeteci Gökhan Dinç arasında dün gergin anlar yaşanmıştı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un sözleşme imzaladığı törende Gökhan Dinç, Hasan Arat'a Santos'un aldığı ücreti sordu.

SPK kurallarına uygun hareket edeceğini anlatan Arat, basın mensuplarının olmayan rakamlar üzerine spekülasyon yapmaması gerektiğine vurgu yaptı.

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Bunun üzerine Dinç'in "Göreve gelirken şeffaflık dediniz de..." sözlerine Hasan Arat, "Şeffaflık ile SPK farklı şeylerdir. Siz soru sormakla yetiniyorsunuz, cevap vermek zorunda değilsiniz. Cevabı ben burada vereceğim" diye sert bir karşılık verdi.

Ve bunun üzerine Gökhan Dinç basın toplantısını terk etti.

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