Rıdvan Dilmen övgünün dozunu kaçırınca Murat Kosova'dan tarihi golü yedi

Rıdvan Dilmen canlı yayında NBA yorumunu abartınca Murat Kosova’dan tarihi golü yedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen övgünün dozunu kaçırınca Murat Kosova'dan tarihi golü yedi

TV8.5’taki programda konu NBA’de forma giyen Milli basketbolcumuz Alperen Şengün’e gelince stüdyoda ilginç anlar yaşandı.

Sınırlı NBA bilgisiyle yorum yapan Rıdvan Dilmen’i Murat Kosova sık sık düzeltmek zorunda kaldı.

O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte o konuşmadan bir bölüm:

Rıdvan Dilmen: Alperen Şengün’ün NBA tarihinin en genç triple-double yapan pivotu olması, Türk spor tarihinin en büyük olayıdır. Devlet Nişanı verilmeli Alperen'e.

Murat Kosova: Ben Türk spor tarihinde ilk 10’a bile almam. Basketbolda tarihinde alırım.

ALPEREN TEŞEKKÜR ETTİ

Kendisine verilen destekten çok mutlu olduğunu kaydeden Alperen Şengün, "Yorumları mesajları görüyorum. Gençlerimiz, büyük abilerimiz mesaj atıyor. Bu durumdan çok hoşnutum. Türkiye'den bana sahip çıkmaları gerçekten benim için çok değerli. Gençlere örnek olmaya devam edeceğim. Ben nasıl Hidayet ağabey, Mehmet ağabey hakkında konuşuyorsam, umarım ileride onlar da benim hakkında konuşur. Umarım güzel bir anı bırakırım onlara." değerlendirmesinde bulundu.
RIDVAN DİLMEN'E GÖDERME
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in kendisiyle ilgili "Alperen Şengün'ün NBA tarihinin en genç triple-double yapan pivotu olması, Türk spor tarihinin en büyük olayı. Devlet nişanı verilmeli." şeklindeki düşüncelerinin sorulması üzerine Alperen Şengün, "Yaptığı yorumlar için, benim hakkımda güzel konuştuğu için çok teşekkür ederim. Bunlar her zaman oluyor, bu yorum da ses getirdi, olay oldu. Teşekkür ediyorum" dedi.


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