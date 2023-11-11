Rıdvan Dilmen federasyondaki skandal atamayı ortaya çıkardı: Kariyeri şikeden bitmiş adamı MHK'nın başına getirdiler

Konuk olduğu Youtube programında TFF ve MHK hakkında konuşan Rıdvan Dilmen çarpıcı bir iddiada bulundu.

Rıdvan Dilmen federasyondaki skandal atamayı ortaya çıkardı: Kariyeri şikeden bitmiş adamı MHK'nın başına getirdiler

Sports Digitale Youtube kanalına konuk olan Rıdvan Dilmen TFF ve MHK hakkında flaş ifadelerde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

“MHK’DA YAPILANMAYA GİDİLECEK”
“Büyükekşi bir açıklama yapmıştı MHK’da yapılanmaya gidileceğiyle ilgili. Almanya’da bir hocam var ona sordum araştırmış. Almanya’da Kulüpler Birliği ve Federasyon bir şirketle anlaşıyor ve bu şirket fikstürü belirliyor, maç trafiğini belirliyor. Bir de MHK’yı belirliyor. Muhtemelen TFF’de bu yapılanmaya geçecek”

“RIDVAN DİLMEN OLARAK SORUYORUM”
“Siz, 11’de 11 yapan VAR hakemini ve hata yapan VAR hakemini tutuyorsanız, cezai işlem yerine ödüllendiriyorsanız oraya gelecek olan hakemlerinde davranışları ona göre olur. Niye ceza vermiyorsun sen Koray Gençerler’e? Rıdvan Dilmen olarak soruyorum”

“BENİ NEDEN ARAMADINIZ”
“Lale Hanım Serdar Tatlı’yı aramış. ‘Rıdvan Dilmen televizyonda bir şeyler söyledi doğru mu’ demiş Lale Hanım. Serdar Tatlı’da ‘Evet, doğru’ demiş. Beni yalanlamak mı istiyorsun Lale Hanım, beni neden aramadınız”

“DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMESİNE RAĞMEN GÖNDERİLMİYORLAR”
“Şimdi üç tane şüpheye düştüğü maç oluyor Serdar Tatlı’nın senin benim gibi televizyonda maçı izlerken. O günkü görevlileri arıyor. Serdar Tatlı diyor ki ‘Ya sen neden böyle karar verdin? Bana doğruyu söyle yoksa gelip kayıtları dinleyeceğim’ aynen böyle diyor. Geliyor İstanbul’a gidiyor VAR odasına görüyor dinliyor kayıtları. Serdar Tatlı VAR kayıtlarını dinledikten sonra 5-6 hakemlik listeyi veriyor. 40 tane temsilci ve gözlemciyi de yazıyor. Mesela Serdar Çakır… Cüneyt Çakır’ın babası diye ve gözlemcilik yapmasın Cüneyt oradayken. Hani amcasının oğlu, teyzesinin oğlu olmasın diye normal bunlar. Sonra MHK olduğu için konu bir toplantı yapıyorlar Riva’da ve Riva'daki toplantıya Serdar Tatlı'yı almıyorlar. Bunları gönderelim diyor. Bunlardan Türk futboluna fayda olmaz diyor. O dönemki hukuk kurulunun başındaki Mehmet Baykal’ı arıyorlar. Mehmet Baykal’da hemen hukuğu hazırlıyor ve talimatta değişikliğe gidiliyor. Talimatta değişikliğe gidilmesine rağmen gönderilmiyorlar”

“HAKEMLİĞİ ŞİKE YÜZÜNDEN BİTEN ADAMI MHK'NIN BAŞINA GETİRDİLER”
“En acı duruma gelelim ne olmuş biliyor musun? Metin Tokat, MHK kurulundan ayrılıyor. Tam da Serdar Tatlı gitmeden 1-2 gün önce ayrılıyor. Kadir Kardaş’a diyorki ‘Ben gözlemcilerin yerine onu alacağım’. Kadir Kardaş’ta ‘Var mı bu arkadaşın bir problemi?’ diye soruyor rapor isterler ya hani onun gibi. Sonra Federasyon, Kadir’e diyorki ‘Eyvah ne yaptın bizi mi yakacaksın’. Bu, korkulan kişinin 25 sene önce hakemliğinin bitme nedenleri olarak özel hayatı ve şike gibi unsurlar yer alıyor. Bu adam kim biliyor musun? Ferhat Gündoğdu! Serdar Tatlı’dan sonra MHK Başkanı oldu Ferhat Gündoğdu! Yani TFF, ‘Alma!’ dediği adamı başa getiriyor. Daha ne diyeyim size? Ferhat Gündoğdu, Metin Tokat’ın yerine girecekken, TFF katiyen olmaz diyor ama sonra MHK’nın başına getiriyorlar”

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