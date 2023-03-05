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Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı. Volkan Demirel Milli Takıma geliyor

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Hatayspor'un genç teknik direktörü Volkan Demirel'le ilgili önemli bir iddiada bulundu. Dilmen "Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için düşünüldüğünü duydum" dedi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 10:02
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Rıdvan Dilmen Milli Takımın yeni hocasını açıkladı

Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı. Volkan Demirel Milli Takıma geliyor
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV 8,5 ekranlarında yayınlanan 'Yüzde 100 Futbol' programında Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü için düşüldüğünü açıkladı. 
Dilmen yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için düşünüldüğünü duydum. Umarım olur. Volkan Hoca buna ne kadar hazır; tabii o da ayrı bir durum. Kolay bir süreçten geçmiyor." ifadelerini kullandı. 
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatayspor ligden çekildiğini duyurmuştu.
Ayrıca daha önce Ümit Milli Takım'da teknik direktörlük görevi için Arda Turan'ın isminin geçtiği, basında çıkan bazı haberlerde ise yardımcılarının dahi belli olduğu iddia edilmişti. 

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