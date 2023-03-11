TFF herkesi ters köşeye yatırdı. Bir süredir merak konusuydu! Milli Takım Teknik Direktörü belli oldu

Milli takımlardaki antrenörlerde köklü bir değişikliğe giden Mehmet Büyükekşi yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu'nda Ümit Milli Takım Teknik Direktörü koltuğunda hangi ismin oturacağı sonunda ortaya çıktı.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın ardından milli takımda görev alan Hami Mandıralı ile beraber Şenol Ustaömer, Turan Sofuoğlu, Sinan Turhan, Mehmet Hacıoğlu, Mehmet Yıldırım, Bülent Akyıldız, Mehmet Bölükbaşı ile yollarını ayıran TFF yeniden yapılanmaya gitme kararı aldı.

İMZAYA KALDI

Söz konusu görev için önce Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan ardından ise son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Ömer Erdoğan isimleri ortaya atılsa da TFF tercihini sürpriz bir isimden yaptı.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü için 39 yaşındaki genç teknik adam Levent Sürme ile görüştü. Hamit Altıntop'un Sürme ile her konuda anlaştığı ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağı öğrenildi.