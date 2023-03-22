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Kim Kardashian'ın laneti Türk Milli Takımını vuracak mı? Ermeniler çağrı yaptı

A Milli Takımımızın, Ermenistan ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası eleme maçı öncesi Ermeni taraftarlardan Kim Kardashian'a "Maça gel" çağrısı geldi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 17:39
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Ermenistanlı taraftarlar: Kim Kardashian, Türkiye maçına gelsin

Kim Kardashian'ın laneti Türk Milli Takımını vuracak mı? Ermeniler çağrı yaptı
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Ünlü model Kim Kardashian, Arsenal'ın Avrupa Ligi'ndeki Sporting maçını ve PSG'nin Reims ile oynadığı lig maçını tribünden takip etti. İki ekip de Kardashian'ın izlediği maçları kaybetti.
Birçok taraftar, Kardashian'ın izlediği bu maçlar için "Büyük takımlar için Kim, tam bir kara kedi" ifadesini kullandı.
Bir Ermeni taraftar ise Türkiye ile oynayacakları maç için, "Kardashian Türkiye-Ermenistan maçı için İstanbul'a gönderilsin ki Türkiye maçı kaybetsin" dedi.
2024 Avrupa Şampiyonası eleme turunda Türkiye ile Ermenistan, grubunun ilk maçını 25 Mart'ta oynayacak. İstanbul'da oynanacak ikinci maç ise 8 Eylül 2023'te yapılacak.

TÜRK SEYİRCİ OLMAYACAK
Mehmet Büyükekşi, daha önce yaptığı açıklamada, "Ermenistan maçında, UEFA'nın talebiyle misafir seyircisiz oynama kararı var. Bu yüzden, maça gidemeyen ama kalbi Türkiye için atan tüm taraftarlarımız için hatıra bilet satışlarımız başladı ve tüm gelirler Omuz Omuza kampanyamıza aktarılacak." ifadelerini kullanmıştı.

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