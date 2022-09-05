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Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır

Rıdvan Dilmen, Ankaragücü-Beşiktaş maçından sonra çarpıcı yorumlarda bulundu

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 00:38
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Rıdvan Dilmen'den flaş Beşiktaş açıklaması

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ankaragücü-Beşiktaş maçından sonra TV8,5'ta yaptığı yorumda çarpıcı ifadeler kullandı.

Dilmen, şunları söyledi:

- Beşiktaş, Valerien Ismael ile şampiyonluğun en büyük adayıdır. Ancak şampiyonluğu kaybederse de bu Valerien Ismael yüzünden olur. Bugün yaptığı değişiklikler ile Alanya'da yaptığı değişiklikler arasında fark yok.

- Neden orta sahadan eksilip Cenk ve Umut'u oyuna aldı gerçekten anlamadım. Durup dururken, neden rakibe veriyorsunuz oyunu?

- Gedson iki maçtır ortada yok. Koşuyor ama iş yapmıyor. Josef'in dönmesine, Dele Alli'nin katılmasına hatta Salih'in yüksek formuna rağmen Beşiktaş'ın halen bir orta sahaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tabii bir de sağ stoper almanız lazım.

- Valentin Rosier bugün beklentilerin çok altında kaldı. Çok yorgun göründü. Aynı şeyler Weghorst için de geçerli. Dinlenemiyor bu oyuncular. Her şeye rağmen 3 skoru da yaşadığı maçta Beşiktaş'ın kazanması önemli.

- Beşiktaş'ın penaltısı doğru. VAR doğru bir yerde müdahale etti oyuna. Eren Derdiyok'un müdahalesi penaltı gerektiriyor.

- Valerien Ismael'in değişiklikler ile ilgili mutlaka doğru bir yardımcıya ihtiyacı var. Fizik anlamında takımı çok iyi çalıştırıyor bu belli ancak her anlamda gelişim göstermelisiniz. Maçlara coşkulu başlamak önemli evet ama takım yorulduğunda taktik bir dokunuşla topa sahip olma oranınızı artırabilirsiniz.

- Ankaragücü taraftarları bütün yıl bu maçı bekler. Beşiktaş için bu deplasmandan galibiyetle dönmek çok önemli.

- Ersin'in bir sakatlığı yokken kesinlikle onunla başlardım. Emre yetenekli bir kaleci olabilir ancak bugün bir hatalı gol yese hem onu hem kendini bitireceksin teknik direktör olarak. Zaten kararlarınla tartışılan bir isimsin.

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