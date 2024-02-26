Ellere Şampiyonlar Ligi bizim Karaoğlan'a Gençler Ligi

Kaynak: AA
Ellere Şampiyonlar Ligi bizim Karaoğlan'a Gençler Ligi
Süper Lig'de sık sık eleştirilen Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan tebligat geldi.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Gençlik Ligi'nde Mainz ile Manchester City arasında oynanacak son 16 turu maçına atandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki bilgiye göre, yarın Almanya'nın Mainz şehrindeki Bruchweg Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük üfleyecek.

4. HAKEM ALMAN

Atilla Karaoğlan'ın yardımcı hakemleri Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak.

Maçın dördüncü hakemi Almanya Futbol Federasyonundan Patrick Schwengers.

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