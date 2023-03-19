Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ankaragücü maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, Avrupa Kupaları'ndan elendikten sonra lige odaklandıklarını belirtti.

Son 11 günde 4 maç oynadıklarını anımsatan Çalımbay, "Onun için takımımı bugün ki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik." dedi.

Çalımbay, disiplinli oynayarak çok gol pozisyonları yakaladıklarını anlatarak, "Maalesef onların çoğunu değerlendiremedik. İhtiyacımız olan 3 puanı aldık, bugün üç puandan başka bir hedefimiz yoktu ve tek hedefimiz oydu. Gerçekten iyi de oynadık, güzel şeylerde yaptık. Onun için arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ligde özellikle bu maçı kesin almamız gerekiyordu." diye konuştu.