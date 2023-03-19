Başkent takımı ama, ne köy olur ne kasaba

BESİM GÜÇTENKORKMAZ / Yeniçağ

Son sıralarda olup hamle yapmak isteyen iki takım. Ligde aldıkları sonuçlar ikisi adına da dengesiz. Hamle çabaları çoğunlukla sonuçsuz. Kazanacaklarını düşündükleri maçlarda hüsran yaşamaya oldukça alışkınlar. O nedenle ikisi de ligde alt sıradalar. Bu maç ikisi için de fazlasıyla önemliydi. Kazanan, Sivasspor oldu. Hem de eksik bir kadroyla oynamasına rağmen. Çünkü karşısında varlık gösteren bir takım yoktu. Jöleli Sedat Ağçay'in ekibi, sanki gezmeye gelmiş gibiydi. Sivas hatırası, iki gollü yenilgi oldu.

Ankara'daki ilk maçı Ankaragücü Ali Sow'un tek golüyle kazanmıştı.

Ankaragücü, Sivasspor'u yakalayabileceği en iyi sayılabilecek kadro ile yakaladı. Takımın hücum gücünün yarısından fazlasına sahip olan Max Gradel'in kırmızı kart cezalısı olması, Ankaragücü'ne maç öncesi yeşil ışık yakıyordu. Sol bek Uğur Çiftçi de ısınırken sakatlanınca, Sivasspor'un sol kanat düzeni, ankaragücü'nün mac öncesindeki avantaj hanesine, kocaman bir artı olarak yansıyacak hissi verdi. Samuel Saiz, Sivasspor adına öyle bir futbol oynadı ki, hiç bir oyununun eksikliğini hissettirmedi. Bir asist, bir golle maçı tamamladı.

7. dakikada Ali Sow'un filelere giden topu, milimetrik de olsa VAR incelemesi sonunda ofsayt engeline takıldı.

23'de Saiz'in ceza alanına bel seviyesinde ortaladığı topa, A.Cofie uçarak kafayı vurdu ve kaleci Gökhan'in kıpırdamasına bile izin vermeden, topu köşeden filelere gönderdi. Sonrasında Sivasspor baskıyı daha arttırdı. Sol kanadı beklemeye alıp, özellikle sağ kanattan İspanyol oyuncu Saiz ile tehlikeli ataklar düzenledi. 30. Dakikada Saiz, sürüklediği topu, bu kez ceza alanı dışından köşeye sert vurdu. Filelere giden bu gol de uzun bir inceleme sonunda VAR'dan gelen ofsayt engeline takıldı.

35'de Hasan ali Kaldırım'ın filelere giden topunda da VAR tarafından çok ince bir ofsayt bulgusuna rastlanınca, bu golün de santrası yapılamadı.

İlk yarının uzatma dakikalarında, Erdoğan ile Sivasspor net bir gol pozisyonu daha yakaladı. Şutu, karşı karşıya kaldığı kaleci Gökhan göğsüden sekip oyun alanına döndü.

Filelere giden üç golün VAR'dan döndüğü ilk yarı sonunda, Sivasspor soyunma odasına, bulduğu tek golle önde girdi.

58'de kendini iyi hissetmeyen Ankaragücü kalesi Gökhan Akkan, yerini Bahadır'a bıraktı.

Bahadır, 70'de biri Erdoğanın frikiği olmak üzere, üst üste yaptığı iki kurtarışla farkın açılmasını o dakikalarda önledi.

75'de Atakan'ın kötü vuruşuyla, uzaklaştırmak istediği top S. Saiz'in önünde kaldı . Atakan, bu oyununun gol vuruşunu önlemek isterken ikinci hatasını yaptı ve topu eliyle keserek penaltıya neden oldu. Harika bir maç oynatan ve Max Gradel'in yokluğunu aratmayan Saiz, panenka vuruşu ile penaltıyı gole çevirirken, farkı da 2'ye çıkardı. Bu dakikadan sonra, maç iki takım için de bitmişti. Sedat Ağçay'ın yaptığı değişiklikler, Ankaragücü'ne hamle üstünlüğünü getirmedi. Ama maçın sonucu, Ankaragücü'nde asıl olması gerekenin, antrenör değişikliği olduğunu gösterdi.