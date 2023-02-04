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İşte Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş karnesi. Şansı tutmuyor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısında 41. maçına çıkacak

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 06:00
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Rıza Çalımbay Beşiktaş'a karşı 41. kez rakip

İşte Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş karnesi. Şansı tutmuyor
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Beşiktaş'ı uzun yıllar futbol oynayan ve kaptanlığını yapan, bir süre teknik direktörlük görevinde de bulunan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a karşı 41. kez rakip olacak.

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Beşiktaş karşısına Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'un başında 40 kez çıktı.

Bu maçların 23'ünü Beşiktaş kazandı, 10 maç berabere tamamlandı. Rıza Çalımbay'ın takımları 40 maçta sadece 7 galibiyet alabildi. 

Süper Lig'de 21 maçta topladığı 21 puanla 14. sırada yer alan Sivasspor, 39 puanla 4. sırada olan Beşiktaş'ı mağlup edip, maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.

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