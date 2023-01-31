Rıza Çalımbay: Beşiktaş maçını sahamızda oynayacağız

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçını kendi sahalarında oynayıp oynayamayacakları ilgili soruyu yanıtladı.

STAT ZEMİNİ HAKKINDA KONUŞTU

Rıza Çalımbay, cumartesi günü Sivas'ta oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde stat zemininin koruma altına alındığını açıkladı.

"BÜYÜK İHTİMALLE SAHAMIZDA OYNAYACAĞIZ"

Saha zemininin bozuk olması nedeniyle maçlarını Malatya'da oynadıkları için ekstra yorulduklarını söyleyen Rıza Çalımbay "Sahayı bir haftadır çok iyi şekilde koruyorlar. Kendi sahamızda oynamak istiyoruz. 7-8 maç hep deplasmanda oynadık.

Bize zor oldu. Beşiktaş maçını büyük ihtimalle sahamızda oynayacağız.

İnşallah saha düzgün olur ve kimse sakatlanmaz. Ekipler yoğun şekilde çalışıyor. Herkes de Beşiktaş maçını dört gözle bekliyor. Hayırlısıyla inşallah oynarız." ifadelerini kullandı.