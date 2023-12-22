Rıza Çalımbay Beşiktaş'tan neden gönderildiğini açıkladı

Siyah - Beyazlı takımdan gönderildikten sonra Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay "Biz Beşiktaşlıyız. Başka hiçbir kulübe gitmedim, sadece Beşiktaş forması giydim. Kısa bir süre antrenörlük yaptık. Olaylı şeyler oldu. Kısa kısa cevaplar vereceğim" dedi.

İşte Çalımbay'ın açıklamaları:

Mert kaleci arkadaşımızla ilgili yanlış bir söz söyledim. Maça çok sinirlenmiştim. Belki de en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Bize hiç yakışmadı. Mert'e kötü niyetle söylemedim. Alınmasın, etmesin. Çok kariyerli, karakterli bir kaleci. Ondan özür diliyorum. Taraftarlara destekleri için teşekkür ederim. Oyuncu arkadaşlara teşekkür ederim.

"HASAN ARAT DEVAM EDECEĞİZ DEDİ"

Ahmet Nur Çebi 'Beşiktaş'ın ihtiyacı var, gel' dedi. Kongreye kadar 3 haftalık konuştuk. Para konuşmadık. Zaten onun istediği 3 maçtı, o 3 maçı en iyi şekilde geçtik. Samet Aybaba ve Mehmet Özdilek ile görüştüm. Takımla ilgili bilgileri verdim. Hasan Arat ve Serdal Adalı, 'Rıza Hoca ile devam edeceğiz' dediler. Sonra göreve devam ettik. Bir süreç vardı, onu sonra öğrendim. Ahmet Nur Çebi'nin bize yaptığı sözleşme 20242in Haziran ayına kadardı. '15 gün içerisinde yeni gelen yönetim feshedebilir' maddesi vardı.

"ÜZÜLDÜM"

Samet ağabey ve Feyyaz geldiğinde mutlu olduk. Beraber oynadık biz. Sonra ayın 27'sinde mukavele bitecek diye konuşuldu. Üzüldüğüm şeylerden biri, bu kadar şey çıkarken; 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür. Sonuna kadar gideceğiz' diye bir şey çıkmadı. Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu'nda '1.5 yıl kalması gerekir' dedi ama Hasan Arat'tan bir şey çıkmadı. Üzüldüğüm bir diğer konu, Hasan Arat ile hiç konuşmadık, görüşmedik.

"ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYDUM"

Sözleşmemi 2 maç daha uzatmak istediler. Ben 2 maçlık bir antrenör değilim, çok iyi antrenörlük yapan, başarıları olan biriyim. Ben oraya 2 günlük, 1 aylık gelmem. Sadece Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu için elimi taşın altına koydum. Aldığımız takım ligden kopmuş, Avrupa'dan elenmiş... Onunla uğraştık.

"HASAN ARAT'LA HİÇ GÖRÜŞMEDİM"

Hiç Hasan Arat ile görüşmedim. Bu da üzüldüğüm şeylerden bir tanesiydi. Son iki maç kala benim mukavelimi iki maç daha uzatmak istediler. Ben iki maçlık bir antrenör değilim. Çok bir iyi bir antrenörüm. Sadece Beşiktaş olduğu için elimi taşın altına koydum. Aldığımız takım belliydi. Onunla tabii ki uğraştık.

Samet ağabey ve Feyyaz ile konuştuk. Onlar benden iki maç daha uzatmamı rica ettiler. Ben size güveniyorum dedim imzayı attım.

"KİMSEYE SÖYLEMEDİM"

Lugano maçına giderken, avukatıma 'İmza atmazsanız, sözleşme feshedeceğiz' diye kağıt gönderdiler. Bunu kimseye söylemedim. Çok üzüldüm çünkü ben maçtayken böyle bir durum yaşadım.

Dün gece maç bitti. Tesislerdeyim. Samet abi ve Feyyaz biz geleceğiz dediler, gelmediler. Üç yönetici geldi. Bu gece bitirelim dediler. Ben gece 01.00'de bir şey yapmam, yarın basın toplantısı yapar ayrılık kararını açıklarım dedim. Onlar ayrılığı yazmışlar. Ben onların dediğini yapmadım, kendi isteğimle kendi kararımı şimdi açıklamış oluyorum.

"BANA BİLGİ VERİLMEDİ"

5 oyuncunun kadro dışı kalması konusunda Samet ağabey "Biz 5 futbolcuyu kadro dışı bıraktık" dedi. "Biz" dedi, yani ben yoktum bu işte. Bana bilgi verilmedi.