Krizlerle boğuşan Beşiktaş'a özel şarkı. Aynur Aydın yaptı

Alanyaspor’a sahasında 3-1 yenilerek taraftarın büyük tepkisini toplayan Beşiktaş için şarkıcı Aynur Aydın harekete geçti.

Ahmet Nur Çebi’den sonra başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat’la da bir türlü çıkışa geçemeyen Beşiktaş için bir marş yapan Aynur Aydın şarkıyı sosyal medyadan paylaştı.

Siyah Beyazlı taraftarların kısa sürede büyük ilgi gösterdikleri “Her şeyimsin Beşiktaş” marşı binlerce kez paylaşıldı.

İŞTE AYNUR AYDIN’IN BEŞİKTAŞ İÇİN YAPTIĞI ŞARININ SÖZLERİ

Hisleri için kaderle savaşanlar

Bilirler bu aşkı

Şerefinle oyna hakkınla kazan

Hep arkanda bak Çarşı

Ağaçlı yolda üstümüzde forma

Yürürüz can cana Beşiktaş forza

Sevinmek için sevmedik seni

Bugün de yarın da yanında

Sensiz olmuyor yaşanmıyor ki

Herşeyimsin sen BEŞİKTAŞ

Derdin de bana koymuyor ki

En kötü günde BEŞİKTAŞ



