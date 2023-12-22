Krizlerle boğuşan Beşiktaş'a özel şarkı. Aynur Aydın yaptı

Alanyaspor’a sahasında 3-1 yenilerek taraftarın büyük tepkisini toplayan Beşiktaş için şarkıcı Aynur Aydın harekete geçti.
Ahmet Nur Çebi’den sonra başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat’la da bir türlü çıkışa geçemeyen Beşiktaş için bir marş yapan Aynur Aydın şarkıyı sosyal medyadan paylaştı.
Siyah Beyazlı taraftarların kısa sürede büyük ilgi gösterdikleri “Her şeyimsin Beşiktaş” marşı binlerce kez paylaşıldı.
İŞTE AYNUR AYDIN’IN BEŞİKTAŞ İÇİN YAPTIĞI ŞARININ SÖZLERİ
Hisleri için kaderle savaşanlar
Bilirler bu aşkı
Şerefinle oyna hakkınla kazan
Hep arkanda bak Çarşı
Ağaçlı yolda üstümüzde forma
Yürürüz can cana Beşiktaş forza
Sevinmek için sevmedik seni
Bugün de yarın da yanında
Sensiz olmuyor yaşanmıyor ki
Herşeyimsin sen BEŞİKTAŞ
Derdin de bana koymuyor ki
En kötü günde BEŞİKTAŞ