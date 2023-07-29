Rıza Çalımbay kendisine gelen teklifi açıkladı

Kendisine Suudi Arabistan Ligi'nden teklif geldiğini açıklayan Rıza Çalımbay bu teklife olumsuz cevap verdiğini belirtti.

Rıza Çalımbay kendisine gelen teklifi açıkladı

Editör: Hamza Özalkuş

4 senedir teknik direktörlüğünü yaptığı Sivasspor ile yollarını ayıran Rıza Çalımbay gündeme ve kariyerine dair beIN Sports’a açıklamalarda bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN'A HAYIR DEDİ
Menajer aracılığıyla Suudi Arabistan Ligi’nden teklif aldığını belirten Rıza Çalımbay bu teklife hayır yanıtı verdiğini açıkladı.

"A MİLLİ TAKIMI YERLİ BİR HOCA YÖNETMELİ"
A Milli Takımı yerli bir teknik direktörün çalıştırması gerektiğini ifade eden Rıza Çalımbay, "Sivasspor, Beşiktaş'tan ve A Milli Takımımızdan teklif gelmesi halinde önümü açacaktı" dedi.

"ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"
Pandemi sezonunda şampiyon olabileceklerini söyleyen Rıza Çalımbay, "Sivasspor'u çalıştırırken içimde ukde olan şey; pandemide ilk yarıyı lider bitirmiştik. 3-4 oyuncu alabilseydik belki de o sezon ligde şampiyon olabilirdik" dedi.

"BAMBAŞKA BİR OYUNCU"
Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler hakkında da konuşan teknik adam "Tam zamanında gitti. 40 yıllık Real Madridli gibi. Mükemmel, bambaşka bir oyuncu. Güzel yetiştirmişler" ifadelerini kullandı

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