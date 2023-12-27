Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'la ilgili şaşırtan cevaplar: Getirsinler göreyim. Dişim ağrıyordu bakamadım

Kaynak: Haber Merkezi
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'la ilgili şaşırtan cevaplar: Getirsinler göreyim. Dişim ağrıyordu bakamadım
Beşiktaş'ta görevine son verilen teknik direktör Rıza Çalımbay, çarpıcı mesajlar gönderdi. Çalımba, Beşiktaş'a değil, kişilere kırgın olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ta sadece 2 hafta görevde kalan teknik direktör Rıza Çalımbay, Radyospor'da katıldığı programda soruları cevapladı.

Çalımbay, "Beşiktaş'a kırgın mısınız?" sorusuna "Beşiktaş'a değil, oradaki kişilere kırgınım. Taraftara ve oyunculara ise teşekkür ettim" cevabını verdi.

Çalımbay, şöyle devam etti:

"Kısa bir süre oldu görevde kalmam. Hiç kimse o kadar süre için sözleşme yapmaz. Ben bunu sadece Beşiktaş diye yaptım. O kadar. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. Ben oraya Beşiktaş sevgisinden dolayı gittim, anlamıyorlar.

Getirsinler de 2-3 haftalık bir antrenör göreyim. Yoksa bana başka teklifler vardı. Kabul etmedim. Bu sezon takım çalıştıracağım. Hem de çok hırslı olarak çalıştıracağım."

Çalımbay, "Hatayspor-Beşiktaş maçını izlediniz mi?" sorusuna ise "Dişim ağrıyordu, bakamadım" cevabını verdi.

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