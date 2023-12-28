Beşiktaş'ın teknik direktörü kim oluyor? Samet Aybaba'nın açıklayamadığını Mirza Şeker ortaya çıkardı

Günlerdir yazılıp çiziliyor.

Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak?

Ortaya çeşitli isimler atılıyor.

Ruud Van Nistelrooy, Ole Gunnar Solskjaer, Andre Breitenreiter, Bruno Cenesio ve Sergen Yalçın.

Bunlar bol bol konuşuluyor.

Ama bir de şu gerçek var. Şu anda getirilecek teknik direktörün ne kadar yararlı olabileceği hiç tartışılmıyor.

Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın basın toplantısında da ilk soru buydu.

- Yeni teknik direktörünüz kim oldu?

Aybaba yine "Görüşmeler sürüyor" dedi. Klasik cevabını yine verdi.

Dedi ki;

"Hoca ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kolay değil. Yerli hoca zaten 2 değerimiz vardı. Birisi Rıza Çalımbay, birisi Sergen Yalçın. Bizden önce Rıza Hoca gelmişti. Bir tek Sergen Yalçın var. İçimizden biri. İtibarsızlaştırmayalım. Hepsi kıymetli, değerli. Hepsini severiz.

Kongre öncesi başkanımızın açıklamaları var. Antrenörler içerisinde değerlendirme yapıyoruz. Durumu biliyoruz. Kadro yapılanmasının ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz. İstişare ediyoruz. Bizim tercihlerimiz doğrultusunda teknik direktör bulma konusunda hemfikiriz. Çalışmalar devam ediyor."

Aslında orada çok çarpıcı iki mesaj daha verdi.

- Kadromuzdan 6 futbolcu Afrika Kupası'na gitti. Elimizde kaldı 13 futbolcu. Önceki yönetim herhalde Afrika Kupası olacağını bilmiyordu. Transferi ona göre yapmamış.

- Gelecek teknik direktörden gençlere daha çok yer vermesini isteyeceğiz.

Aybaba şifreyi vermiş aslında. Ligin ikinci yarısında nasıl bir teknik direktörün takımın başında olacağını ima etmiş.

İçinden geçenleri tahmin ediyorum. Ben de kendisine katılıyorum. Söylemediklerini ben söylemek istiyorum;

- Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı var mı? Yok. Önümüzdeki yarım sezon yeniden yapılanma için bir fırsat.

- En kötü teknik direktör bile kapıyı 2 milyon eurodan açıyor. Buna gerek var mı, bence yok.

- Gündeme gelen isimlerden hangisi Samet Aybaba'dan daha tecrübeli, daha bilgili? Bu konuda da tartışmaya gerek yok.

- "Gençler" diyor. Peki Beşiktaş'taki gençleri Serdar Topraktepe'den daha iyi kim tanıyor?

Onun için diyorum ki;

Beşiktaş'ta yeni bir model kuruluyor.

Futbol direktörü yönetiminde teknik direktör.

Zaten Samet Aybaba başta. Serdar Topraktepe ile yola devam.

Böylece...

Hem bu 6 aylık sürede alt yapıdan daha çok genç takıma katılır, kazandırılır. Hem de durduk yere milyonlarca euro harcanmaz. Ayrıca... Model tutarsa Beşiktaş'ın kurtuluşu olur bu. Gelecek sezona yapılacak takviyelerle iddialı olarak girilir.

Son olarak şunu da ekleyeyim. "Beşiktaş'ın çocuğu Beşiktaş'ın çocuğu" deyip duruyorlar ya...

Samet Aybaba ve Serdar Topraktepe.

Alın size Beşiktaş'ın iki çocuğu işte.

Daha ne?