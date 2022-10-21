Rize’de camide cübbeli isyan! “Bu camiye imam değil bir tane öğretmen atayın”

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Ortanköy köyünde bir vatandaş, cübbe giyip camiye girerek bir video yayınladı. Camiye atanan imamların camiyi, ilçeyi ve köyü beğenmeyerek kısa sürede terk etmesine tepki gösteren vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’na seslenerek camiye öğretmen atanmasını istedi.

Tiktok'ta isyanını yayınlayan Emre Yazar adlı vatandaş şunları söyledi:

“ŞİMDİKİ YENİ YETMELER BU GÜZEL CAMİYİ BEĞENMİYORLAR”

“Buradan Diyanet İşleri Başkanlığı’na sesleniyorum. Bundan sonra Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Ortaköy Mahallesi’ne imam mimam atamayın. İmamlığı ben yapacağım. Para da istemiyorum. Gelen imam camiyi beğenmiyor, öbür gelen imamın karısı lojmanı beğenmiyor. Merkez’e uzakmış, sosyal alan yokmuş. İki ay sonra çantayı omuza vuruyor seyyar satıcı gibi geziyorlar. Nasıl olsa zorunlu hizmet yok. 80-90 senelerinde terörün zirve olduğu zamanda kız öğretmenler erkek öğretmenler kalktı Doğu’ya gittiler Şark Görevi’ne dört sene zorunlu. Ya kesildiler ya vuruldular. Onlar o mücadeleyi verdiler. Şimdiki yeni yetmeler bu güzel camiyi beğenmiyorlar.

“70 YAŞINDA KADIN SIRTINDA KUM TAŞIYORDU”

Bu caminin taşını toprağını tuğlasını benim mahallemin insanı arkasında yaz, kış, gece, gündüz demeden taşıyıp yapmış. Biz Teravih’ten çıkıyorduk tuğla taşıyorduk küçükken. 70 yaşında kadın 25 santim genişliğinde tahtayı köprü yapmış arkasında (sırtında) kum taşıyordu.

“CEMİ GÜNAHLARIMIZDAN ESTAĞFURULLAH ESTAĞFURULLAH”

Şimdi gelene lojman bedava, elektrik bedava, su bedava. Daha ne istiyorsunuz yahu? İki sene Kur’an kursunda okuyorsunuz. Yatak bedava. Biri kurban adar, biri adak adar. Elalem çocuğunu dört sene okutuyor üniversitede öğretmen yapmak için dişinden tırnağından arttırıyor, gidiyor KPSS belasına takılıyor, atanamıyor. Atansa da gittiği yerde kira 5 bin, 7 bin, 3 bin Lira elektrik, su. Onlar o mücadeleyi veriyorlar. Siz cuma günü hutbeye çıkın. Diyelim ki cemi günahlarımızdan estağfurullah estağfurullah. Yarın hep birlikte Allah huzuruna çıkacağız. Bu camiye imam değil bir tane öğretmen atayın Allah katında büyük sevap alırsınız.”