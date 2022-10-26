Usulsüz öğretmen alımı iddialarına soruşturma

Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde "Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından usulsüz olarak ücretli öğretmen alımı yapıldığı" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Konu hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye gerek duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Bahsi geçen iddianın öğrenilmesine müteakip Valiliğimizce gerekli soruşturma geçtiğimiz günlerde başlatılmış olup, halihazırda devam etmektedir. Soruşturma neticesinde gerekli işlem tesis edilecektir." ifadelerine yer verildi. (AA)