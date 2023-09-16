Rize'de yangın paniği: Vatandaşlar hortumla müdahale etti

Rize’nin Çayeli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Rize'de yangın paniği: Vatandaşlar hortumla müdahale etti

Yangın ilçeye bağlı Derecik Köyü’nde saat 23.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü Recep İpek’e ait 2 katlı evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu esnada yangını gören köylüler ses çıkartarak evdeki vatandaşları uyandırdı.

Ev kısa sürede tahliye edilirken vatandaşlarda itfaiye ekipleri gelmeden hemen önce kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti.

Yangın Rize Belediyesi, Çayeli Belediyesi ve Büyükköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak yan evlere sıçraması önlendi.

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