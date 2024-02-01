Romatizma ağrılarına birebir. Böbrek iltihabını gideriyor. İşte dikkat çeken ot

Termiye otu, romatizma ve böbrek rahatsızlıklarına şifa olan bir bitki olarak ilgi gördü.

Bu bitkinin faydalarını doğal beslenmeyi tercih edenler fark ettiler.

TERMİYE OTU NEDİR?

Otsu bir bitki olan termiye, baklagil familyasındandır. Acı olan taneleri kullanılır.

TERMİYE OTUNUN FAYDALARI

Besin değeri yüksektir. İdrar yollarını temizleyerek idrar akışını artırır. Böbrek iltihabını iyileştirir. Böbrek taşı ve kumlarının atılmasına destek olur. Baş ağrılarını hafifletir. Romatizma, bel ağrısı ve siyatik gibi ağrıları azaltır. Albümin seviyesini düşürür. Vücuttaki fazla tuzu çıkarır.

TERMİYE NASIL YENİR?

Termiye, Antalya ve Konya’da tuzlayarak kurutulur ve çerez gibi yenir.

Termiyeli yemek tariflerine örnek olarak; yoğurtla karıştırılan salata yapılabilir.

Termiye, baharatlarla kavrulduktan sonra meze olarak da servis edilebilir.

Salataya haşlanmış termiye ilave ederek salatanın besleyiciliğini artırabilirsiniz.

Termiyeyi yemeklere katmadan önce bir gece suda bekletmeniz ve sonra haşlamanız tavsiye edilir. Böylece acı tadını azaltabilirsiniz.