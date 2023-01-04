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Ronaldo'dan Suudi Arabistan'la ilgili skandal açıklama: Duyanlar dondu kaldı

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, imza töreninde açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 12:47
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Ronaldo, imza töreninde yaptığı açıklamada büyük bir gaf yaptı

Ronaldo'dan Suudi Arabistan'la ilgili skandal açıklama: Duyanlar dondu kaldı
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Portekizli dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Ronaldo, şunları söyledi:

"Avrupa'da çok iyi işler yaptım, büyük başarılar kazandım. Artık orada işim bitti. Asya'ya gelip buradaki gelişime katkı yapmak istedim. Gençlerin gelişimine yardımcı olmak istiyorum. Zor bir karar olabilir ama bunu yaşamak istedim.

Ailem bu karardan ötürü çok mutlu. Çok güzel şekilde karşılandık. Hepimiz burada olmaktan mutluyuz. 

Sadece futbol olarak değil, buradaki yeni neslin mentalitesini değiştirmek için bir şans olarak görüyorum bu transferi. Brezilya, Amerika, Portekiz, Avustralya ve Avrupa'dan başka kulüpler de beni transfer etmek istedi. Ben burayı tercih ettim. Bilgim ve tecrübemle buradaki insanlara katkı vermek istedim. Kadın ve erkek herkese yardım etmek istedim.

Çoğu insan konuşuyor ama futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın yaptığını gördük. Afrika ülkelerinin yaptıklarını da gördük. Bu ülkelerde futbolun gelişimine ve değişimine katkı yapmak, bazı şeyleri değiştirmelerine yardımcı olmak istiyorum. Buradaki futbol oldukça yarışmacı seviyede. Yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağım. Hocam şans verirse şans bulmak istiyorum. Futbolda birçok rekor kırmış 'eşsiz' bir oyuncu olarak 'eşsiz' bir kontratı hak ettiğimi düşünüyorum. Al Nassr'da futbol oynayıp mutlu olmak istiyorum. Başkanım ve hocam burada benimle. İstediğim tek şey futbol oynamak."

BÜYÜK BİR GAF YAPTI

Ronaldo, imza töreninde büyük bir gaf yaptı. İşte Ronaldo'nun şaşkınlık yaratan sözleri:

"Burada Futbol oldukça farklı, bu yüzden benim için Güney Afrika'ya gelmek kariyerimin sonu değil. Bu yüzden değişmek istiyorum ve dürüst olmak gerekirse insanların ne dediği umrumda değil."

Arap Yarımadası'nın en büyük ülkesi olan Suudi Arabistan, Asya kıtasının batısında yer alan bir krallık. Güney Afrika ülkesi değil. Ronaldo'nun geldiği ülkenin nerede olduğunu bilmemesi büyük şaşkınlık yarattı.

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