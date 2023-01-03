Mesut Özil Ronaldo'ya rakip oluyor

Daha önce Real Madrid, Arsenal ve Süper Lig'den Fenerbahçe gibi köklü takımlarda forma giyen Mesut Özil, şu an futbol kariyerini Mediopol Başakşehir'de sürdürüyor. Yaşadığı sakatlık dolayısıyla futbola ara veren tecrübeli oyuncu için transfer iddiası ortaya atıldı.

Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sırtında yaşadığı ağrı nedeniyle ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ameliyatım iyi geçti. Mesajlar ve dualar için tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Başkan Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil'in ameliyat sonrası yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan basınına göre, Nwakaeme'nin de formasını giydiği Al-Fayha, Mesut Özil'i transfer etmek için görüşmelere başladı.

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fayha'nın kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor. Ülkemizde uzun süre Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme'nin yanı sıra Milan Pavkov, Aleksandar Trajkovski, Victor Ruiz, Paulinho, Vladimir Stojkovic ve Ricardo Ryller de Al-Fayha'da oynuyor.