Ronaldo Messi ile dalga geçti. Yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Messi'nin Ballon d'Or ödülünü 8. kez kazanmasının ardından Cristiano Ronaldo'nun Arjantinli'nin ödül aldığını eleştiren bir sayfanın altına yorum yaptı. Yorumun ardından futbolseverler beğeni yağdırdı.

Ronaldo Messi ile dalga geçti. Yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d’Or töreni, Paris'te gerçekleştirildi.

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi, Mbappe ve Haaland'ı geride bırakarak Ballon d'Or'u 8. kez kazanan isim oldu.

Öte yandan törenin ardından bu ödülü 5 kez kazanan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasını eleştiren bir Instagram paylaşımına Cristiano Ronaldo'nun beğeni ve yorum yapması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yapılan paylaşımda Messi için "Tahmin edildiği gibi Ballon d'Or'u Messi'ye verdiler. Dünya Kupası öncesi PSG'de emekli gibi görünüyordu. Sonra zaten Inter Miami'ye emekli olmaya gitti. Dünya Kupası'nı kazandı doğru ama 6 penaltı atarak kazandı. Ayrıca Dünya Kupası tam 10 ay önceydi. Messi'nin 8 değil, 5 Ballon d'Or'u olması gerekirdi. Iniesta-Xavi'nin, bir sezonda 6 kupa alan Lewandowski'nin ve Haaland'ın hak ettiği ödülleri ona verdiler." ifadeleri kullanıldı.

Ronaldo ise bu paylaşımı beğendi ve 4 adet "gülücük emojisi"ni yorum olarak bıraktı.

Cristiano Ronaldo'nun bu hareketi, sosyal medyada 'Messi ile alay ediyor' şeklinde yorumlandı.

İşte o paylaşım;

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