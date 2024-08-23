Ronaldo’nun karısı Georgina’nın olay görüntüleri! Suudi Arabistan’ı karıştırdı

Düzenleme: Yavuz Biçer
Ronaldo’nun karısı Georgina’nın olay görüntüleri! Suudi Arabistan’ı karıştırdı

Suudi Arabistan’da Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez’in, sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı ve 2 milyon kişinin izlediği video bazı hayranları tarafından tepkiyle karşılandı.

Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez, sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

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Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen videoda Georgina Rodríguez’in, kalçalarını salladığı görüldü.

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Daha önce bu tarz paylaşımlar yapmayan Georgina Rodríguez'in o anları özellikle Suudi Arabistan’daki Ronaldo hayranları tarafından tepkiyle karşılandı.

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GEORGİNA RODRÍGUEZ KİMDİR?

Georgina Rodríguez, Arjantin doğumlu İspanyol sosyal medya fenomeni ve modeldir. 27 Ocak 1994’te Buenos Aires’te doğdu.

Georgina, Arjantinli bir baba ve İspanyol bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi, Georgina bir yaşındayken İspanya’nın Huesca eyaletindeki Jaca şehrine taşındı.

Rodríguez, kariyerine dört yaşında klasik bale eğitimi alarak başladı. Daha sonra moda alanında kariyer yapmak için Madrid’e taşındı ve bir Gucci mağazasında satış asistanı olarak çalıştı. Gucci, Prada ve Chanel gibi markaların kampanyalarında yer alarak model ve sosyal medya fenomeni olarak tanındı.

Georgina Rodríguez, Save the Children örgütünün elçisi olarak çocuk yoksulluğu konusunda farkındalık yaratmak için çalışmış ve birçok hayır kurumuna bağış yaptı.

Georgina Rodríguez, 2016 yılından beri Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilişki içindedir. Çiftin birlikte iki çocuğu vardır. Ayrıca Rodríguez, Ronaldo’nun diğer üç çocuğuna da üvey annelik yapıyor.

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