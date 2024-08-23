Şifresiz izlenecek maçlar

Haftaya Avrupa kupalarında oynanacak şifresiz maçların programı şimdiden belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Galatasaray'ın Young Boys ile oynayacağı maçın şifresiz yayınlanması bekleniyor.

Galatasaray-Young Boys maçı, 27 Ağustos Salı günü 22.00'de başlayacak.

Mücadelenin TRT 1 ve tabii üzerinden naklen yayınlanması bekleniyor.

Konferans Ligi play-off turu rövanşında Başakşehir-St. Patrick's ve Trabzonspor-St. Gallen maçlarının yayıncısı henüz belli olmadı.

Avrupa Ligi'nde tur şansını İstanbul'a bırakan Beşiktaş'ın Lugano ile oynayacağı maçı ise EXXEN yayınlayacak.

Beşiktaş-Lugano maçının ilk ayağı 3-3'lük eşitlikle tamamlanmıştı.