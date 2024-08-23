Şifresiz izlenecek maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şifresiz izlenecek maçlar

Avrupa kupalarında şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu. İşte şifresiz izlenebilecek maçlar...

Haftaya Avrupa kupalarında oynanacak şifresiz maçların programı şimdiden belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Galatasaray'ın Young Boys ile oynayacağı maçın şifresiz yayınlanması bekleniyor.

Galatasaray-Young Boys maçı, 27 Ağustos Salı günü 22.00'de başlayacak.

Mücadelenin TRT 1 ve tabii üzerinden naklen yayınlanması bekleniyor.

Konferans Ligi play-off turu rövanşında Başakşehir-St. Patrick's ve Trabzonspor-St. Gallen maçlarının yayıncısı henüz belli olmadı.

Avrupa Ligi'nde tur şansını İstanbul'a bırakan Beşiktaş'ın Lugano ile oynayacağı maçı ise EXXEN yayınlayacak.

Beşiktaş-Lugano maçının ilk ayağı 3-3'lük eşitlikle tamamlanmıştı.

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