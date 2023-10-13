Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası! Bütün dünya bu videoyu konuşuyor

Suudi Arabistan'da forma giyen Ronaldo, portresini çizen İranlı ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu ve sarıldığı için İran'da 99 kırbaç cezasıyla yargılanıyor.

Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Asyaa Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile karşılaşmak için Tahran'a uçtu.

Ronaldo'nun takımı mücadeleyi 2-0 kazanırken maçtan sonra İranlı ressam Hamami, çizdiği portreleri Ronaldo'ya hediye etti.

Ronaldo da buna karşılık olarak Hamami'ye imzalı formasını armağan etti ve kendisine sarılarak teşekkürlerini sundu.

ZİNA İLE EŞDEĞER

'Sarılma' üzerine çok sayıda İranlı avukat, Ronaldo'yu şikayet etti. Çünkü, İran yasalarında bekar bir kadına dokunmanın cezasının zina ile eşdeğer olduğu ve 99 kırbaç gerektirdiği belirtildi.

"PİŞMANIM" DERSE CEZA AFFEDİLECEK

Cristiano Ronaldo, pişman olduğunu dile getirir ve bir daha yapmayacağını iletirse 99 kırbaç cezası affedilecek.