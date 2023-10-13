Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası! Bütün dünya bu videoyu konuşuyor

Süperstar Cristiano Ronaldo'nun, portresini çizen İranlı ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu ve sarıldığı için İran'da 99 kırbaç cezasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası! Bütün dünya bu videoyu konuşuyor

Suudi Arabistan'da forma giyen Ronaldo, portresini çizen İranlı ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu ve sarıldığı için İran'da 99 kırbaç cezasıyla yargılanıyor.
Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Asyaa Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile karşılaşmak için Tahran'a uçtu.

Ronaldo'nun takımı mücadeleyi 2-0 kazanırken maçtan sonra İranlı ressam Hamami, çizdiği portreleri Ronaldo'ya hediye etti.

Ronaldo da buna karşılık olarak Hamami'ye imzalı formasını armağan etti ve kendisine sarılarak teşekkürlerini sundu.
ZİNA İLE EŞDEĞER
'Sarılma' üzerine çok sayıda İranlı avukat, Ronaldo'yu şikayet etti. Çünkü, İran yasalarında bekar bir kadına dokunmanın cezasının zina ile eşdeğer olduğu ve 99 kırbaç gerektirdiği belirtildi.
"PİŞMANIM" DERSE CEZA AFFEDİLECEK
Cristiano Ronaldo, pişman olduğunu dile getirir ve bir daha yapmayacağını iletirse 99 kırbaç cezası affedilecek.

İlgili Haberler
Fenomen Ronaldo tarihin en iyi 11'ini açıkladı. Dünya yıldızını kadroya almadı
Ronaldo ve Talisca atıyor, Al Nassr kazanmaya devam ediyor
Ronaldo'dan flaş açıklama: Benim işim bitmedi
Ronaldo ve Talisca Al Ahli'nin fişini çekti. Gol düellosunu kazanan Al Nassr oldu
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Şırnak'ta bazı alanlara özel güvenlik bölgesi kararı Gündem
Şırnak'ta bazı alanlara özel güvenlik bölgesi kararı
Sarımsaklı fellah köftesi nasıl yapılır? MasterChef All Star sarımsaklı fellah köftesi tarifi için malzemeler neler? Gündem
Sarımsaklı fellah köftesi nasıl yapılır? MasterChef All Star sarımsaklı fellah köftesi tarifi için malzemeler neler?
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Sonbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat Sağlık
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Sonbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
Hollywood’da görüşmeler askıya alındı Kültür Sanat
Hollywood’da görüşmeler askıya alındı
Balkondan düşen 16 yaşındaki Eylül yaşam mücadelesini kaybetti Gündem
Balkondan düşen 16 yaşındaki Eylül yaşam mücadelesini kaybetti
Taşıdığı yatakla birlikte çukura düştü. İnanılır gibi değil. Fıkra gibi olay Gündem
Taşıdığı yatakla birlikte çukura düştü. İnanılır gibi değil. Fıkra gibi olay