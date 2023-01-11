Mimik cezasından sonra RTÜK’ten Halk TV’ye espri cezası

RTÜK, Halk TV'ye bir ceza daha verdi. Bu kez verilen cezanın nedeni ise “mimikle terörü övmekten” verilen cezaya esprili yaklaşım olduğu belirtildi. RTÜK üyesi CHP’li İlhan Taşcı Halk TV'ye bir ceza daha verildiğini belirtti.

Bu kez verilen cezanın nedeninin ise Ayşenur Arslan ile Emin Çapa’nın RTÜK’ün “mimikle terörü övmekten” verdiği cezayı espri şeklinde eleştirmeleri olduğu belirtildi. Ceza sonrası Emin Çapa, programa mimiklerinin gözükmemesi için maskeyle katılmıştı. RTÜK bu esprinin ardından bir kez daha ceza yazdı.

Taşcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

RTÜK’ten bu defa da espriye ceza!

Ayşenur Arslan ile Emin Çapa’nın RTÜK’ün “mimikle terörü övmekten” verdiği cezayı espri şeklinde eleştirmeleri nedeniyle bugün de oyçokluğuyla Halk TV’ye % 1 idari para cezası verildi.

EMİN ÇAPA TEPKİ GÖSTERDİ

Emin Çapa verilen cezaya tepki gösterdi ve "YOK ARTIK. Kendisini eleştirdik diye ceza veren bir RTÜK" dedi.

NE OLMUŞTU?

RTÜK, Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi’ne 3 ayrı ceza vermişti. Yayında “terör mimikle övüldüğü” iddiasıyla programın 3 kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verilmişti. Aynı programın farklı tarihlerdeki 2 ayrı yayınına da yüzde 3 para cezası verilmişti. Cezaları RTÜK üyesi CHP’li İlhan Taşcı duyurmuştu.

RTÜK’ün Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Medya Mahallesi'ne 'mimiklerini' gerekçe göstererek verdiği cezayı, gazeteci Emin Çapa canlı yayında maske takarak protesto etti.

Çapa, “Mimiklerimiz anlaşılmasın diye artık yayına böyle çıkacağız. Mimik yok, ceza yok. Sayın RTÜK başkanı mimik yok. Haksızlık var ülkede, adaletsizlik var ama biz hiç itiraz etmiyoruz ve mimik yapmıyoruz. Biz de salağız, ahmağız, bilmiyoruz ve duymuyoruz. Ülkedekiler tek akıllılar sizlersiniz" dedi.

RTÜK BAŞKANI: GÖZÜNÜZÜ VE KULAKLARINIZI KAPATMAYIN LÜTFEN

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Çapa’yı hedef alarak Twitter'dan şu yanıtı verdi:

“At gözlüğüyle bakmayıp gerçekleri araştırma zahmetinde bulunsaydınız böyle basit bir şova ve animasyona ihtiyaç duymaz, kendinizi gülünç duruma düşürmemiş olurdunuz. Maskeyle yüzünüzü kapatabilirsiniz ama gerçekler için gözünüzü ve kulaklarınızı kapatmayın lütfen.”

"MESAJINIZI TEHLİKELİ BULDUM"

Çapa ise Şahin'e şu sözlerle yanıt verdi:

Sansür kurulu olmak yerine, temel insan haklarına saygılı bir yönetin sergileseydiniz, olmadığınız biri gibi (demokrat bir insan) görünmeye çalışmak zorunda kalmaz ve herkese kendinizi güldürmezdiniz. Biliyor, görüyor ve amacınızı okuyoruz. O maske tüm sansürlerinize karşı itiraz. Ve son olarak bu mesajınızı son derece tehlikeli buldum. Siz ben dahil bütün televizyoncuları denetleyen kurumun başındasınız. Sosyal medya üzerinden bana ne mesaj vermeye çalışıyorsunuz? Siz bağımsız kurul başkanısınız, verdiğiniz kararlarla konuşacaksınız. Ve bu mesajınızla bana, ‘gözüm üstünde’ mesajı verip korkutmayı amaçlamadığınıza inanıyorum. Her şeyden önce bunu kendinize saygınızdan yapmayacağınızı düşünüyorum. Ayrıca huyum kurusun, benim korkma yeteneğim yok.

RTÜK 'ün 2022 yılında Halk TV'ye kestiği ceza bedeli 20 milyon TL olmuştu.