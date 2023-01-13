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Flaş...Flaş Taksim'deki terör saldırısı sanığı Hazni Gölge tutuklandı

Taksim'deki terör saldırısı sanığı Hazni Gölge Türkiye'ye teslim edildi. Gölge savcılıktaki ifadesinin ardından 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 19:39
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İstiklalde gerçekleştirilen terör saldırısının sanığı Hazni Gölge tutuklandı

Flaş...Flaş Taksim'deki terör saldırısı sanığı Hazni Gölge tutuklandı
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan Svilengrad'ta bulunan bir otelde kaldığı tespit edilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, Bulgaristan Interpol'undan Hazni Gölge'nin yakalanması talep edilmesinin ardından Bulgaristan polisi Gölge'yi yakalayarak Kapıkule sınır kapısında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etmişti.

TUTUKLAMA TALEBİ

Türkiye'ye teslim edilen şüpheli Hazni Gölge, savcılıktaki ifadesinin ardından 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının zanlılarından Hazni Gölge sevk edildiği nöbetçi hakimliğin kararıyla tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gölge’yle ilgili yapılan incelemelerde herhangi bir terör örgütü bağlantısı tespit edilemezken, şüphelinin Hassan'ı 20 kişilik bir grupla birlikte 7 bin 500 lira Bulgaristan’a kaçırdığı öğrenildi. Hassan’ın buradan da Romanya’ya kaçtığı iddia edildi. 

Şüphelinin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Gölge’nin ifadesinde, "Bilal Hassan’ı bana Hüseyin Güneş getirdi. 20 kişilik bir grupla beraber yurt dışına kaçırmamı istedi. Ben de kişi başı 7 bin 500 liraya grubu kaçırmayı kabul ettim. Ben Bilal Hassan’ın içinde olduğu grubu Bulgaristan’a bıraktım. Sonra Hüseyin Güneş gözaltına alınınca durumu fark ettim. Korktum ve Bulgaristan’a kaçtım. Bilal Hassan’ı daha önce tanımıyordum. Kim olduğunu Hüseyin Güneş yakalanınca fark ettim" dediği öğrenildi. (DHA)

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Ayakkabı
13.01.2023 19:41
Bunun ayakkabı numarası kaç acaba?  
 
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