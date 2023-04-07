Rus oligark şüpheli şekilde ölü bulundu. Rüşvet almakla suçlanıyordu

Editör: Gülsüm Acıyan

Rusya'da üst düzey enerji patronu, rüşvet almakla suçlandıktan sonra gizemli şekilde ölü bulundu.

Dailymail’in haberine göre, Rus enerji şirketi Yakutskenergo'nun genel müdür yardımcısı 49 yaşındaki Igor Shkurko'nun cesedi dün Sibirya'nın doğusundaki bir liman kenti olan Yakutsk'taki bir gözaltı merkezindeki hücresinde bulundu.

5 bin sterlin rüşvet almakla suçlanan oligark, bir gün önce rüşvet iddiası ile suçlandığı konu hakkında temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Rus yetkililer, Shkurko'nun nasıl öldüğüne dair herhangi bir ayrıntı vermedi, ancak "ön verilere" dayanarak kasıtlı ölüm belirtisi olmadığını iddia etti.

Shkurko, dünyanın en soğuk bölgesi olan Yakutya'ya elektrik sağlayan Yakutskenergo'nun teknik yönetiminden sorumluydu. Evliydi ve iki oğlu vardı.

Ukrayna ile başlayan savaştan sonra Rusya’da en az 40 oligark, general ve bilim adamının gizemli bir şekilde öldüğü de haberde yer aldı.