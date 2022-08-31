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TÜİK'e göre ekonomi 7,6 büyüdü. Oligarklar büyümüş halk küçülmüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Verilere göre; ekonomi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetti.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:07
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:30
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Türkiye İstatistik Kurumu'na göre ekonomi 7,6 büyüdü. Oligarklar büyümüş halk küçülmüş

TÜİK'e göre ekonomi 7,6 büyüdü. Oligarklar büyümüş halk küçülmüş
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; 2022 ikini çeyrekte ekonomi 7, 6 büyüdü.

Paramedya'nın TÜİK haberine yaptığı yorum ise dikkat çekti. 

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, II. Çeyrek: Nisan-Haziran 2022

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı ikinci çeyreğinde %7,6 arttı

GSYH 2022 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,6 arttı.

Finans ve sigorta faaliyetleri 2022 yılı ikinci çeyreğinde %26,6 arttı

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri %26,6, hizmet faaliyetleri %18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %11,0, sanayi %7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri %5,3, gayrimenkul faaliyetleri %4,1, diğer hizmet faaliyetleri %1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,9 ile inşaat sektörü ise %10,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %2,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 arttı.

GSYH 2022 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 3 trilyon 418 milyar 967 milyon TL oldu

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 219 milyar 335 milyon olarak gerçekleşti.

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları 2022 yılı ikinci çeyreğinde %22,5 arttı

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %22,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %2,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %4,7 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı 2022 yılı ikinci çeyreğinde %16,4, ithalatı ise %5,8 arttı

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %16,4, ithalatı ise %5,8 arttı.

İşgücü ödemeleri 2022 yılı ikinci çeyreğinde %66,4 arttı

İşgücü ödemeleri, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %66,4, net işletme artığı/karma gelir ise %134,7 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı %25,4 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %32,6 iken bu oran 2022 yılında %25,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %49,2 iken %54,0 oldu.

 

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Hasan emmi
31.08.2022 10:44
Türkiyenin değil de belli çevrelerin ekenomisi büyüdü. Onlarda belli. Hısım akraba. Eş dost. Yandaşlar.  
 
Golge
31.08.2022 10:35
Saraya doğru büyümüş  
 
Ne Mutlu TÜRKÜM diyene
31.08.2022 10:34
Nasiiii Tüik 7'6 Büyüdüğümuzu açıklamış kesin tüik başkanına 1 gün önce sarayda gereken söylenmiş olabilir yalnız bizim Büyüdüğümüzden bizim neden haberimiz yoooook istisna kartvizittekiler büyümüş o  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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