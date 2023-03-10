Rus Oligarklara yaptırımlar sürüyor. 81 milyon dolarlık süperyat açık artırmaya çıkıyor

The Sun’un haberine göre Rus oligark Andrev Guryev’e ait olduğu düşünülen 81 milyon dolarlık bir süper yat, Antigua ve Barbuda hükümeti tarafından açık artırmaya çıkarılacak.

Ülkenin Enformasyon bakanı Melford Nicholas'ın aktardığı bilgiye göre Alfa Nero isimli yat, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği Şubat 2022'de Antigua'daki Falmouth Limanı'nda "terk edildi" ve bakımı yapılmadığı için "tehlikeli" hale gelme riski taşıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Alfa Nero'yu , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yakın arkadaşı" olduğunu söylediği Rus oligark Andrey Guryev ile ilişkilendirdi. Guryev , Ağustos'ta ABD, Nisan'da İngiltere ve Mart 2022'de AB tarafından yaptırıma tabi tutulmuştu.

Haberlere göre, Antigua ve Barbuda hükümeti, sahibinin medyada satış duyurularının yayınlanmasından itibaren 10 gün içinde talepte bulunmaması halinde Alfa Nero'nun açık artırmaya çıkarılacağını bildirdi.