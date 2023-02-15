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Antalya’da skandal. Rus ve Ukraynalı futbolcular birbirlerine girdiler

Antalya’da kamp yapan Ukrayna’nın FC Minaj takımı ile Rusya’nın Shinnik takımı aynı otele yerleştirilince futbolcular arasında büyük arbede çıktı. Arbedede bazı oyuncuların kemiklerinin kırıldığı belirtildi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 14:47
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Rus ve Ukraynalı futbolcular arasında arbede çıktı

Antalya’da skandal. Rus ve Ukraynalı futbolcular birbirlerine girdiler
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Ukrayna Ligi takımı FC Minaj ve Rusya ikinci lig takımı Shinnik Yaroslavl oyuncuları, depremin ardından aynı yerde konaklamak zorunda kaldılar.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından iki halk arasındaki sinirlerin gerilmesiyle birlikte takımlar arasında büyük bir arbede çıktı. Kavganın şiddeti o kadar çok arttı ki bazı oyuncuların kemikleri kırıldığı bildirildi.

KORİDORDA ARBEDE YAŞANDI

Ukraynalı yayın kuruluşu Zorya Londonska'a göre, bir Minak oyuncusu Rus oyuncunun otel personeline uygunsuz davrandığını düşünerek hakkında yaptığı yorum sonrasında gerilimin yükseldiğini belirtti.

Daha sonra her iki taraftan diğer oyuncular da olaya dahil oldu ve koridorda arbede yaşandı.

Kavganın nedeninin tam olarak Rus oyuncuların otel çalışanlarına yönelik yüz kızartıcı davranışları ve Ukraynalı oyuncuların kışkırtıcı bağırışları olarak açıklandı.

RUS TAKIMI OTELDEN AYRILDI

Olaydan sonra Ukraynalılar odalarına çekilirken Ruslar kendi aralarında kavgaya devam etti. Kavgayı ayırmaya çalışanlar, Ukrayna'yı desteklemekle suçlandı. Polis olaya müdahale edip, sinirleri yatıştırdı.

Rus tarafı, otelden tahliye edilerek bölgedeki başka bir otele yerleştirildi.

 

 

 

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