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Türkiye yazılı topa vurmayan çocuğa Trabzonspor'dan sürpriz hediye

Afşin ilçesinde üzerine “Türkiye” yazılı topa vurmayan çocuğun sosyal medyada yer alan görüntüsü üzerine Trabzonspor harekete geçti. 

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 13:38
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Deprezede çocuklara Trabzonspor'dan hediye

Türkiye yazılı topa vurmayan çocuğa Trabzonspor'dan sürpriz hediye
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Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Anadolu topraklarının en büyük deprem felaketinden en çok etkilenen illerin başında gelen Kahramanmaraş’ta, acıların gölgesinde farklı duyguları içeren anlarda yaşanıyor.
TRABZONSPOR HAREKETE GEÇTİ
Afşin ilçesinde üzerine “Türkiye” yazılı topu gördüğünde, "Üzerinde Türkiye yazıyor ben o topa vurmam" diyen çocuğun sosyal medyada yer alan görüntüsü üzerine Trabzonspor Kulübü harekete geçti. 
FUTBOL TOPU VE ÇOCUK FORMALARI HEDİYE ETTİ
Üzerine “Türkiye” yazılı olduğu için topa dokunmadığını belirten çocuğun videosunu izleyen Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan’ın talimatı üzerine; Trabzonspor Kulübü futbol topu ve çocuk formaları hediye etti. 
EFSANE FUTBOLCULAR TESLİM ETTİ
Kahramanmaraş’a gönderilen futbol topu Şampiyon Trabzonspor’un efsane futbolcularından Ali Kemal Denizci ile Necati Özçağlayan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde görevli Aslan Kar’a teslim ettiler.

Ayrıca diğer futbol topu ve formaların Kahramanmaraş’ta koordinatör olarak görevlendirilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na teslim edilerek, çocuklara ulaştırılması planlandı.

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