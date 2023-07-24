Ruslar Odessa’da tarihi binaları bombaladı. Stalin’in bombaladığı katedrali bir de Putin bombaladı

Rusya’nın Odessa kentini hedef aldığı saldırıda tarihi bir Ortodoks kilisesi de vuruldu. Ukrayna, ‘‘Katedral önce Stalin, sonra Putin tarafından yok edildi’’ açıklaması yaptı.

Ruslar Odessa’da tarihi binaları bombaladı. Stalin’in bombaladığı katedrali bir de Putin bombaladı

Rusya’nın, Ukrayna’nın liman kenti Odessa’ya füzelerle saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, şehirdeki tarihi katedral ağır hasar gördü.

TARİHİ KATEDRALİ VURDULAR

Rusya, Ukrayna’nın tarihi liman kenti Odessa’ya füzeli saldırı gerçekleştirdi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 4’ü çocuk 19 kişi yaralandı.

Odessa Askeri Yönetimi, şehirdeki tarihi Spaso - Preobrazhensky Ortodoks katedralinin saldırılar sonucu ağır hasar gördüğünü açıkladı. Odessa Valisi Oleh Kiper sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canavarların bir başka gece saldırısı” ifadelerini kullanarak, 6 konut binasının saldırılar sonucu yıkıldığını duyurdu. Ukrayna’nın güney komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Odessa bölgesini en az 5 farklı füze türüyle vurduğu belirtildi.

DÜNYA MİRASI ODESSA

UNESCO tarafından bu yılın başında dünya mirası olarak kabul edilen Odessa’nın tarihi merkezinde bulunan şehrin en büyük katedrali Spaso - Preobrazhensky katedrali, 1808 yılında Yeni Rusya’nın ana kilisesi olarak belirlenmiş fakat 1936 yılında Sovyetler Birliği tarafından yıkılmıştı. Katedralin 1999 yılında başlayan yeniden inşası ise 2003 yılında tamamlanmıştı.

aw941188-15.jpg

aw941188-02.jpg

screenshot-1-002.png

screenshot-2-001.png

screenshot-3-001.png

İlgili Haberler
Rusya'dan Odessa açıklaması
Rusya'dan Odessa açıklaması
Rusya’dan Batı’ya Ukrayna uyarısı: Çok tehlikeli bir hata olur
Rusya Ukrayna’da yardım malzemelerinin bulunduğu okulu vurdu
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı. Füze apartmana isabet etti 4 kişi öldü
Öne Çıkanlar
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Son Haberler
Doğum sonrası neler yapmak gerek Sağlık
Doğum sonrası neler yapmak gerek
Greta Thunberg, İsveç'te "polise itaatsizlik"ten hakim karşısına çıkacak Dünya
Greta Thunberg, İsveç'te "polise itaatsizlik"ten hakim karşısına çıkacak
Haluk Levent'in depremzede çift için yaptığı ''helal olsun'' dedirtti Magazin
Haluk Levent'in depremzede çift için yaptığı ''helal olsun'' dedirtti
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Kavurucu sıcaklar geliyor Güncel
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Kavurucu sıcaklar geliyor
İşte grip ve koronavirüse karşı kurtarıcı en iyi önlemler Şifalı Bitkiler
İşte grip ve koronavirüse karşı kurtarıcı en iyi önlemler
Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Güncel
Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne? Keşfet
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?