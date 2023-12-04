Ruslar teslim olan Ukrayna askerlerini infaz etti. İşte infaz görüntüleri

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde iki Ukrayna askerinin Rus askerlerime teslim olmasına rağmen infaz edildiği anlar ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ruslar teslim olan Ukrayna askerlerini infaz etti. İşte infaz görüntüleri

Rus askerlerin sığınaktan çıkarak teslim olan iki Ukrayna askerini yakın mesafeden vurduğunu gösteren bir videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Kiev yönetimi Moskova'yı savaş suçu işlemekle suçladı.

Bağımsız kaynaklarca doğrulanmamış videoda, bir askerin savaş alanındaki bir siperden elleri yukarıda olarak çıktığı ve daha sonra yerde yattığı görülüyor. İkinci bir asker de dışarı çıkıyor ve yere uzanıyor. Daha sonra Rus birlikleri ateş açıyor gibi görünüyor ve video bitiyor.

Ukrayna Başsavcılığı "Video, Rus üniformalı bir grup kişinin, teslim olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri üniformalı iki silahsız askeri yakın mesafeden vurduğunu gösteriyor," açıklamasını yaptı.

Rusya savunma bakanlığı videoyla ilgili yorum yapmadı.

infaz-hshd.jpg

Rusya, Ukrayna'da 21 aydır süren işgali sırasında savaş suçu işlediğini reddediyor. Kiev, Rusya'nın düzenli olarak savaş kurallarını ihlal ettiğini söylüyor.

"Teslim olanların infaz edilmesi savaş suçudur!" diyen Ukraynalı insan hakları ombudsmanı Dmytro Lubinets sosyal medya hesabından "Bugün, Rus askerlerinin teslim olan Ukraynalı askerleri infaz ettiğini gösteren bir video internette yayınlandı. Bu, Cenevre Sözleşmelerinin bir başka ihlali ve uluslararası hukuka saygısızlıktır," yorumunda bulundu.

Videoyu yayınlayan popüler Ukrayna savaş blogu Deepstate, görüntülerin Donetsk bölgesindeki Avdiivka cephesindeki Stepove yakınlarında çekildiğini söyledi.

Başsavcılık, olayın son haftalarda en şiddetli çatışmaların yaşandığı Avdiivka'ya yakın Pokrovsk bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Ukrayna'nın Tavria askeri komutanlığı sözcüsü Oleksandr Shtupun, Ukrainska Pravda haber sitesine verdiği demeçte, videonun Rusya'nın savaş kurallarını her gün ihlal ettiğinin "göze çarpan bir onayı" olduğunu söyledi.

İlgili Haberler
Küresel piyasalarda gözler, ABD'nin tarım dışı istihdam verilerine çevrildi
Öne Çıkanlar
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
Kara para aklayan fenomenleri köşeye sıkıştıracak ekip. 100’den fazla fenomen savcılıkta Gündem
Kara para aklayan fenomenleri köşeye sıkıştıracak ekip. 100’den fazla fenomen savcılıkta
Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti Gündem
Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti
Ter temiz yaparak cildi parlatıyor. İşte dikkat çeken o ot Şifalı Bitkiler
Ter temiz yaparak cildi parlatıyor. İşte dikkat çeken o ot
NASA 2027'ye kadar uzaya astronot gönderemeyecek. Nedeni belli oldu Teknoloji
NASA 2027'ye kadar uzaya astronot gönderemeyecek. Nedeni belli oldu
Meksika'da köpekbalığı dehşeti Dünya
Meksika'da köpekbalığı dehşeti
Diyanet açtığı sergi için 1 milyon 400 bin lira harcadı. Tasarruf Genelgesi yine lafta kaldı Gündem
Diyanet açtığı sergi için 1 milyon 400 bin lira harcadı. Tasarruf Genelgesi yine lafta kaldı
Stres attıran gerginliği alan ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Stres attıran gerginliği alan ot ortaya çıktı