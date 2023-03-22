Putin bu sefer de İngiltere’yi tehdit etti

Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile görüşmesinin ardından konuşan Putin, İngiltere'nin Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum içeren zırh delici mühimmat da dahil olmak üzere askeri malzeme sağlaması halinde Moskova'nın "tepki vermek zorunda kalacağını" söyledi.

The Sun’da yer alan habere göre, Kremlin Sarayı’nda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi’nin katılımıyla Rus ve Çin heyetleri arasında görüşmeler yapıldı. İki ülke lideri, görüşmeler sonrası bazı bildiriler imzaladıktan sonra basın toplantısı düzenledi.

Putin, Xi ile görüşmede Ukrayna’daki durumu da ele aldıklarını aktararak “Çin’in ortaya koyduğu barış planı hükümlerinin birçoğunun, Rusya’nın yaklaşımlarıyla uyumlu olduğunu ve Batı ile Kiev’in hazır olduğunda barışçıl bir çözüm için baz alınabileceğini düşünüyoruz. Ancak şimdiye kadar onların buna hazır olduğunu göremiyoruz.” diye konuştu.

İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk edeceği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Putin, “Bu gerçekleşirse, Rusya gerekli şekilde cevap vermek zorunda kalacak.” ifadesini kullandı.

RUSYA’DAN PEŞ PEŞE TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rossiya-1 kanalına yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevkiyatıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Anglosaksonların eylemlerinde çoktan yönlerini kaybettiğini belirten Lavrov bu eylemlerin dünya çapında stratejik istikrarı baltaladığını bildirdi.

Lavrov, “Bunlar, kolektif Batı’nın geri kalanını da arkalarına çeken ve uzun süredir kendilerini hegemon olarak tasavvur eden ve var güçleriyle bu hegemonyayı sürdürmek isteyen insanlar.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyumlu mühimmat sevkiyatının gerçekleşmesi halinde Londra’nın sadece risk almakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası insancıl hukuku da ihlal edeceğini dile getiren Lavrov, İngiltere’nin 1999’da Yugoslavya’da da “savaş suçu” ve “insanlığa karşı suç” işlediğini savundu.

Bakan Lavrov, “Bu teslimat gerçekten gerçekleşirse olayların bu şekilde gelişmesine şaşırmam. Ancak bunun onlar için kötü sonuçlanacağına şüphem yok.” diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da bu tip uranyumlu mühimmatın Kosova’da, Sırbistan’da kullanıldığını, bu şekilde şehirlerin bombalandığını dile getirdi.

Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mermilerin teslimatının Rusya’yı nasıl karşılık verebileceğini düşündüreceğini vurgulayan Şoygu, “Bu, bizi olayların ilerleyişi hakkında nasıl cevap vereceğimizi ciddi şekilde düşünmeye sevk ediyor.” dedi.