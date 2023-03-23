Dış güçten Erdoğan'a seçim desteği. Ülkesindeki bankalar yana yakıla Türk şirketlerini arıyor

Dürre, KRT TV’de Yavuz Oğhan’ın sunduğu “Bi’ de Bunu İzle” programının konuğu oldu. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi Rusya’daki havayı anlatan öğretim üyesi, ülkede yaşanan değişime dikkat çekti.



Rusya’nın Türkiye'de bir iktidar değişimi olma ihtimalinden çok rahatsız olduğunu kaydeden İkbal Dürre, “Son günlere kadar böyle bir şeye ihtimal de vermiyorlardı. Çok ilginç bir iki gelişme oldu. Ama son birkaç gündür hava değişmeye başladı. Rus bankaları, iş yaptıkları Türk şirketleriyle iktidar değişirse ne olabileceği üzerine görüş alışverişinde bulunmaya başladı.” dedi.



“BU BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE SANSASYONEL BİR ŞEY”

Rus bankalarının ve şirketlerinin, Türk şirketlerini arayarak, “Türkiye’de muhtemelen bir iktidar değişimi olacak. Böyle bir şey olduğu zaman sizin Rusya ile ilgili yatırım planlarınızda değişim olur mu?” sorularını yönelttiğini iddia eden Dürre, “Bu benim için çok önemli ve sansasyonel bir şey.” yorumunu yaptı.



“RUSYA’NIN BAKIŞ AÇISI DEĞİŞİYOR”

İki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda kurumlardan çok Erdoğan ve Putin arasındaki şahsi görüşmeler üzerinden yürüdüğü için Rusların yaşananları algılamakta zorlandığı görüşüne yer veren Dürre, “Demek ki bir takım değişiklikler olmuş. Rusya’nın da bakış açısı değişiyor.” ifadelerine yer verdi.



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