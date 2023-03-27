Putin’den Erdoğan’a seçim ziyareti. Savaştan sonra ilk defa Türkiye’ye geliyor

Ukrayna ile yaşanan savaş sonrası tüm dünyanın eleştirileri yönelttiği isim olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’yi ziyaret edeceği iddia edildi.

Rus haber sitelerine göre, Ankara'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretine hazırlandığını ancak gelişinin gizli tutulduğunu iddia ediliyor.

Habere göre, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli konuları görüşecek ve deprem bölgesini ziyaret edecekler.

EN SON TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

25 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Kremlin basın servisi, siyasilerin tahıl anlaşmasını, Rus-Türk projeleri, özellikle nükleer santral inşaatı ve Suriye'deki durumu ele aldıklarını bildirdi. Putin, Erdoğan'ı Müslümanların kutsal Ramazan ayının başlamasından dolayı da tebrik etti.