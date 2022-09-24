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  • Biden Rusya’nın hamlesini bahane olarak değerlendirdi

Biden Rusya’nın hamlesini bahane olarak değerlendirdi

ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştireceği referandumu tanımayacaklarını belirtirken “Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka aykırı şekilde Ukrayna topraklarını ilhak etmek için bir bahanedir" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 14:11
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ABD Başkanı Joe Biden Rusya’nın hamlesini bahane olarak değerlendirdi

Biden Rusya’nın hamlesini bahane olarak değerlendirdi
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ABD Başkanı Joe Biden hiçbir Ukrayna toprağını başka bir ülkenin toprağı olarak kabul etmeyeceklerini ve Rusya'nın bölgede yapacağı referandumun sonuçlarını reddedeceklerini açıkladı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Ukrayna topraklarını, Ukrayna'nın parçası olması dışında tanımayacaktır. Rusya'nın referandumu sahtedir ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka aykırı şekilde Ukrayna topraklarını ilhak etmek için bir bahanedir" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya sert ekonomik yaptırımların sürdürülmesi konusunda ortak ülkeler ile çalışmayı sürdüreceklerini belirten Biden "ABD, Rusya'nın yapmacık referandumun sonucunu reddetmek konusunda dünyadaki tüm ortaklarıyla aynı noktadadır" ifadesini kullandı.

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insan
24.09.2022 14:30
irak suriye afganistan kibris  
 
Vatandaş
24.09.2022 14:16
Putinin insanlığı dibine kendisi için tehdit olan ülkeyi konuşlandıracak ülkeyi bir tuşla yakıp yıkmadı hala yaşama şansı veriyor  
 
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