Rusya, Ukrayna'da 72 kilometrelik mega siperler kazdı

Rus ordusu Ukrayna savaşında tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Uydu görüntüleri, Putin'in birliklerinin büyük hazırlığını gözler önüne serdi.

Bild'de yer alan habere göre, Vladimir Putin'in silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'daki Zaporijya bölgesinde büyük bir hendek kazdığı ortaya çıktı. Rusların geçici savunma hattı en az 72 kilometre boyunca uzanıyor.

Ukrayna, Semenivka köyünün eteklerinden Marynivka köyünün dışındaki bir tarlaya uzanan hendeğin görüntülerini keşfetti. Savunma hattının Zaporijya bölgesinin neredeyse üçte biri uzunluğunda olduğu belirtildi.