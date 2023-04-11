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Rusya, Ukrayna'da 72 kilometrelik mega siperler kazdı

Rusya, Ukrayna ile devam eden savaşta Zaporijya bölgesinde yaklaşık 72 kilometre uzunlğunda devasa siper kazdı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 16:11
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Rusya mega siperler kazdı

Rusya, Ukrayna'da 72 kilometrelik mega siperler kazdı
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Rus ordusu Ukrayna savaşında tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Uydu görüntüleri, Putin'in birliklerinin büyük hazırlığını gözler önüne serdi.

Bild'de yer alan habere göre, Vladimir Putin'in silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'daki Zaporijya bölgesinde büyük bir hendek kazdığı ortaya çıktı. Rusların geçici savunma hattı en az 72 kilometre boyunca uzanıyor.

Ukrayna, Semenivka köyünün eteklerinden Marynivka köyünün dışındaki bir tarlaya uzanan hendeğin görüntülerini keşfetti. Savunma hattının Zaporijya bölgesinin neredeyse üçte biri uzunluğunda olduğu belirtildi.

 

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