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Trump Rusya'ya mı sığınacak? Şok çağrı

Geçen sene Rusya ile ABD'nin yaptığı suçlu takası kapsamında ülkesine dönen ve "ölüm tüccarı" olarak anılan silah tüccarı Viktor Bout, eski ABD Başkanı Donald Trump'a "hayatının tehlikede olduğunu" söyleyerek Rusya'ya sığınma çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 17:56
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Trump Rusya'ya mı sığınacak?

Trump Rusya'ya mı sığınacak? Şok çağrı
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Rusya ile ABD arasında 2022 yılının Aralık ayında yapılan tutuklu takasında serbest bırakılan; Rus silah kaçakçısı olduğu belirtilen iş insanı Viktor Bout, Rusya'nın başkenti Moskova'da eski ABD Başkanı Trump'a Rusya'ya davet mektubu gönderdi.

"HAYATININ TEHLİKEDE OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Trump'ın hakkında açılan dava nedeniyle zor günler geçirdiğine inandığını belirten Bout, "Bugün eski ABD Başkanı Donald Trump'a bir telgraf gönderdim. Her şeyden önce hayatının tehlikede olduğuna inanıyorum. New York'ta başlayan dava, Donald Trump'ın hüküm giyip mahkemede şansını kaybetmesiyle bitmeyecek." dedi.

KORUMA VE SİYASİ SIĞINMA TEKLİF ETTİ

Bout ayrıca Trump'ı Moskova'ya davet etti ve "küreselcilere karşı bir isyana öncülük edip Amerikan halkını kurtarabilmesi" için ona koruma ve siyasi sığınma teklif etti.

25 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

ABD'nin operasyonuyla yakalanan Bout, 2011'de 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bout 2022 yılında, 32 yaşındaki ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner'a karşılık serbest bırakılmış ve ülkesi Rusya'ya dönmüştü.

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