Rusya Merkez Bankası da faiz yükseltti

Rusya Merkez Bankası, politika faizini artırdı. Yüzde 12 olan faizi yüzde 13'e yükseltti.

KAYNAK: AA
Rusya Merkez Bankası da faiz yükseltti

Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 12’den 13’e yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamada, ülke ekonomisindeki enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiği kaydedildi.

İç talebin üretim kapasitesini aştığı, bu durumun da ithalat talebini yükselttiği değerlendirmesinin yapıldığı açıklamada, Rus rublesinin de bu nedenle değer kaybettiği belirtildi.

Enflasyonun 2024'te yüzde 4 seviyesine düşürülmesine yönelik hedefin geçerli olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 13 seviyesine yükseltme kararı almıştır." denildi.

Açıklamada, enflasyonda hedef seviyesine ulaşılması için sıkı mali politika uygulamalarında sürenin uzatılabileceğine de işaret edildi.

Yıllık enflasyon oranının 11 Eylül itibarıyla yüzde 5,5 seviyesinde olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, yıl sonunda enflasyon oranının yüzde 6 ila 7 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

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